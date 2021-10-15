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中国驻东帝汶大使会见东帝汶总理谈“全球发展倡议”

2021年10月15日13:36 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷10月15日电 （记者孙广勇）10月14日，中国驻东帝汶大使肖建国拜会东帝汶总理鲁瓦克。双方就抗疫合作、“全球发展倡议”以及地区安全形势等交换意见。

肖建国大使首先向鲁瓦克介绍了中方援东帝汶抗疫最新进展。继9月份中方向东提供大宗抗疫物资后，应东方要求，中方正在筹划新一批的抗疫物资援助，如呼吸机、核酸检测试剂等。中方始终与东守望相助，并肩抗疫，希望东早日战胜疫情。鲁瓦克感谢中方给予东及时且重要的抗疫支持。

肖建国大使介绍了中方的“全球发展倡议”。该倡议秉持以人民为中心的核心理念，把减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、气候变化、互联互通等作为全球今后重点合作领域。这与东2011-2030年国家发展战略高度契合，与东现阶段抗疫抗灾和经济恢复的任务高度契合，加入该倡议必将为东发展带来益处。

肖建国大使还就地区安全形势与鲁瓦克交换意见。肖建国表示，近期美国、英国和澳大利亚成立三边安全伙伴关系（AUKUS），宣布澳将建造核潜艇。该事件违反核不扩散及南太无核区等条约安排，将加剧地区紧张局势，已引起地区国家的普遍担忧。中方呼吁各国关注抗疫复苏、民生福祉与和平发展。鲁瓦克表示，东经历过战争洗礼，珍爱和平，反对地区紧张与冲突，各国应用和平手段解决争端。

(责编：崔越、常红)

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