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厄瓜多尔驻华大使：制定全球生物多样性框架，绿色经济战略至关重要

2021年10月15日13:32 | 来源：人民网-国际频道
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厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚。受访者供图

人民网昆明10月15日电 （记者赵健）“新的‘2020 年后全球生物多样性框架’必须深化生物多样性、生态系统服务、社会和经济进程之间的相互关系。”厄瓜多尔驻华大使卡洛斯·拉雷亚在接受人民网采访时说。

联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）正在昆明举行。本次大会分两阶段举行。根据议程安排，“2020年后全球生物多样性框架”将在明年上半年举办的第二阶段会议来审议和决定。

拉雷亚大使认为，在制定新的全球生物多样性框架时，厄瓜多尔认为通过对绿色经济的认可和促进，将绿色经济纳入优先考虑的可持续性的战略至关重要。

拉雷亚大使还表示，中国领导人提出的“绿水青山就是金山银山”的生态理念，是对经济发展与生态环境保护之间的和谐关系的准确定义，是将所有生态系统都看作被承认和保护的无价资产。

拉雷亚大使肯定了中国近年来生态文明建设发展成就，并提出希望中国“向发展中国家提供更多国际合作和支持”。他表示，厄瓜多尔需要中国对发展中国家的金融和技术支持。厄瓜多尔正积极参与绿色“一带一路”，促进南南合作，加强与中国在生态保护领域的合作，共同应对全球挑战。

厄瓜多尔是地球上二十个生态资源最丰富的国家之一，包含世界上最独特的动植物群。厄瓜多尔是南美洲第三大在保护自然遗产方面投入最多资源的国家。目前，全国共有保护区50个，约占国土面积的19.93%。

(责编：崔越、常红)

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