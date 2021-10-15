新华社华盛顿10月14日电（记者许缘 高攀）国际货币基金组织（IMF）决策机构国际货币与金融委员会14日发表公报，呼吁国际社会开展强有力的多边合作，加快新冠疫苗普及，遏制疫情蔓延，阻止全球经济复苏分化趋势，实现包容性复苏。

国际货币与金融委员会第44届部长级会议当天在美国首都华盛顿召开。会后发表的公报说，全球经济继续复苏，但主要由于疫苗获取能力和政策支持上的显著差异，各经济体间呈现增长分化趋势。同时，新冠病毒变异毒株的出现增加了不确定性，经济复苏风险偏向下行。

公报呼吁国际社会开展强有力的多边合作，加快疫苗普及，争取实现全球疫苗接种率今年年底达到至少40%、明年年中达到至少70%的目标。公报强调，加快应对气候变化行动，建设更具韧性、更可持续的全球经济，共同建立更加稳健的国际税收框架。

国际货币与金融委员会主席、瑞典财政大臣玛格达莱娜·安德松在当天的新闻发布会上表示，全球经济持续复苏，但经济体间分化加剧。她呼吁各经济体通过多边合作加快疫苗分配，并在此过程中加强政策和资金协调。

IMF总裁格奥尔基耶娃在新闻发布会上呼吁国际社会通过多边机制普及疫苗接种。她说，全球经济面临通胀和债务高企、经济分化等多重挑战，只有通过多边合作，才能使全球经济更有韧性、更可持续、惠及所有人。

国际货币与金融委员会一年召开两次会议，讨论全球经济形势并为IMF提供工作建议。

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