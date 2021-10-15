新华社北京10月15日电 特稿：跨越山海，只为同一个家园——守护地球生态的中国之道

新华社记者

当前，人类赖以生存的地球正面临环境污染、气候变化、生物多样性丧失、生态系统退化等多重危机。大自然孕育抚养了人类，尊重自然、顺应自然、保护自然的呼声和行动弥足珍贵。

从南美的森林山脉到中东的沙漠地带，从东非的草原旷野到中亚的河谷雪山……中国与自然和谐相处的古老智慧和丰富实践越过山海，为其他国家的生物多样性保护贡献中国力量。

森林的交响

智利，纳韦尔武塔山脉，绿树成荫，清泉潺潺。这里拥有全球生物多样性最丰富的生态系统之一，是美洲豹、普度鹿、臭鼬等野生动物的天堂，同时栖息着一种智利特有的珍稀动物——达尔文狐。

智利环保组织“森林之道”创始人贝尔纳多·雷耶斯介绍说，达尔文狐被视为具有高生态保护价值的“伞形物种”，因为它们处于食物链中段，是生态链中的关键一环。生物学家能通过该物种来了解其所在生态系统是否健康，并据此来指导更广泛的自然保护工作。

然而，近年来由于盗猎等原因，自然界中达尔文狐数量骤减，科学家估计目前已不足1000只。2020年，中国华为公司联合“森林之道”等多个环保组织，将一套基于云和人工智能的生态声学监测平台带到了纳韦尔武塔山。这个名为“自然守卫者”的平台全天候运行，如“顺风耳”般识别达尔文狐等不同动物的叫声，为科学家提供它们的分布和行为数据，有助于更好地制定保护计划。

在中国技术人员心中，森林中动物的声音是那么纯粹、可爱，是他们跨越半个地球的距离也要去守护的“交响乐”。

草原的漫步

肯尼亚，内罗毕国家公园，风吹草低，碧空如洗。长颈鹿、羚羊、犀牛等野生动物在这片苍茫大地上和谐共生，自然野趣不时映入眼帘。

不远处，一条“钢铁长龙”蜿蜒前行，这便是中非共建的“旗舰工程”——蒙内铁路。偶有列车驶过，动物们抬头瞥一眼，便又低头觅食，仿佛只是同“老朋友”打了个照面。

由中国路桥公司承建的蒙内铁路，由于铁轨路线需穿越自然保护区，从建设之初便将保护生态环境作为基本理念。在调研野生动物生活习性和迁移路径的基础上，蒙内铁路全线共设置大型野生动物通道14个、桥梁79座。所有桥梁式动物通道净高均在6.5米以上，长颈鹿不用低头即可通过。内罗毕国家公园的特大桥桥梁还通过采用声屏障等方式，降低列车噪音，最大限度减轻对动物的影响。

野生动物成群结队，在茫茫草原上悠然漫步、无忧无虑，这是远在非洲大地的中国建设者心中最值得守护的画卷。

沙漠的绿意

伊拉克，巴格达近郊一处实验林区，遮阳篷里满目青翠、绿影婆娑。伊拉克国家荒漠化防治委员会专家萨马德·卡米勒·阿里和同事刚刚照料完柠条的幼苗，又忙不迭去检查沙柳的长势。这些抗旱植物用于修复植被，并逐渐恢复荒漠化的土地。

这里是世界上荒漠化最严重的地区之一。伊国家荒漠化防治委员会数据显示，该国高达90%的国土面积受荒漠化威胁，45%的农业用地面临干旱和荒漠化风险。

8年前，阿里来到中国学习防沙治沙技术。在宁夏沙坡头，阿里看到一望无际的麦草方格在沙漠中筑起绿洲，一下子就被奇妙的麦草方格固沙法吸引住了。他将中国的“治沙魔方”带回伊拉克，改进本国通用的治沙手段。

过去几年，伊拉克为实现可持续固沙不断努力，已固定住数百平方公里的移动沙丘。在阿里心中，有一个点沙成“绿”的梦想。从遥远的中国学来的经验和技术，正逐渐使他的梦想成为现实。

葱园的嫣然

乌兹别克斯坦首都，全球葱园塔什干中心，室内培育的葱苗井然摆放，室外种植的大花葱嫣然绽放。这里收集了来自伊朗、阿富汗、高加索和地中海地区的120多种葱属植物。

葱属植物是人类重要的食用、药用、园林园艺植物资源，葱、蒜、韭菜等都是人类日常食用的葱属植物。乌兹别克斯坦和中国都是葱属植物丰富的国家。乌中两国科研机构合作共建全球葱园，用于保育和研究全球的葱属植物种质资源。

全球葱园塔什干中心还成了“网红打卡”景点，帮助民众加深对物种保护的了解。

两国科研合作逐步从葱属植物拓展到郁金香等更多物种，其他国家科研机构也显示出参与兴趣。即使远隔千山万水，中乌两国科学家拥有共同心愿：更好地保护物种，也更好地造福人类。

中国之道，帮助世界勾勒出人与自然和谐共生的美丽画卷。中国正将“绿水青山就是金山银山”的理念和可持续发展经验带往更多国家，共同守护美丽的地球家园。（执笔记者：黄顺达、陈瑶；参与记者：司源、刘畅、李琰、黎华玲、李佳旭、王晨笛、蔡国栋、李良勇、陈莹、张淼）

(责编：刘叶婷、燕勐)