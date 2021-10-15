新华社金边10月15日电 通讯：中国疫苗为柬埔寨经济社会活动重启带来信心

新华社记者毛鹏飞

“这批疫苗再次证明了柬中友谊坚不可摧。鉴于柬埔寨较高的疫苗接种率，我们有信心在今年年底前对已经接种疫苗的外国游客重新开放边境。”14日，中国政府援助柬埔寨的科兴新冠疫苗运抵金边国际机场，柬卫生部国务秘书约桑巴在疫苗交接现场这样对媒体表示。

柬卫生部最新数据显示，柬埔寨已通过双边采购、新冠疫苗全球获取机制及捐赠三个渠道获得新冠疫苗，其中大部分是从中国商业采购及中国政府、科兴生物捐赠的疫苗。截至13日，柬埔寨至少1350万人已接种第一剂新冠疫苗，占全国1600万人口的84%。

约桑巴14日在疫苗交接现场对媒体表示，中国疫苗能够提供非常有效的保护力，为柬埔寨经济社会活动的恢复带来信心，“疫苗使人们得到十分有效的保护，政府正在加快第三剂加强针的接种工作。”

第21次执行疫苗保障运输任务的中国南方航空公司金边营业部总经理罗军告诉记者，从3月开始陆续从中国运来的疫苗，让柬埔寨人民、在柬外国人很早就得到疫苗保护，现在柬埔寨每天的新冠确诊病例明显减少，大家感觉越来越安全。“在柬合作单位的人员，知道我们又运来中国疫苗后，都竖起大拇指，开玩笑称我们为‘疫苗航空公司’。”罗军说。

14日，在金边多个接种点，当地居民有序排队接种第三针疫苗，人们对中国疫苗“很信任”，并期待各领域经济活动能早日恢复。

金边市30岁的美发师萨莉娜已完成三针科兴新冠疫苗接种。她对记者说，“因为每天要密切接触不同顾客，感染风险高，所以疫苗的保护很重要”。她和丈夫都已接种第三针疫苗，两个孩子也接种了两针科兴疫苗，“我们感到非常安全，希望不久的将来柬埔寨能重新开放所有领域的社会经济活动”。

柬埔寨亚洲愿景研究院湄公河战略研究中心研究员通本达维表示，“由于疫苗接种率高，柬埔寨正考虑在全国范围尽快恢复包括旅游业、制造业、建筑业等在内的经济活动，这一计划将有助于恢复社会发展、促进商业活动。”

世界卫生组织驻柬埔寨代表李爱兰说：“柬埔寨的疫苗高接种率为安全和负责任地重新开放社会经济活动提供了良好基础，但同时需要将疫苗接种、公共卫生和社会措施以及卫生保健能力良好地结合起来。”

“落实好中柬两国政府的要求，将疫苗安全高效运达是我们的使命，我相信柬埔寨的抗疫工作一定能取得胜利。”罗军说。

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