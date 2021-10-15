人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

世卫报告：全球结核病死亡人数十多年来首次上升

2021年10月15日13:22 | 来源：新华网
小字号

新华社北京10月15日电（记者李雯）世界卫生组织14日发布的《2021年全球结核病报告》显示，新冠疫情影响了全球多年来在结核病防治方面取得的进展，结核病死亡人数十多年来首次上升。

报告指出，在许多国家，人力、财力和其他资源从结核病被重新分配到了新冠疫情的应对上，限制了结核病基本卫生服务的提供。另外，由于防控新冠疫情的封禁措施，人们寻求结核病治疗也变得更加困难。与2019年相比，2020年全球接受结核病诊断、防治的人数要少得多，死于结核病的人数更多，结核病卫生服务的总体支出也在下降。

报告显示，2020年，全球约有150万人死于结核病。目前，全球约有410万名结核病患者尚未被诊断或报告，这一数字高于2019年的290万。世卫组织的模型预测表明，2021年和2022年结核病患者和死亡人数可能会更高。

报告还显示，2020年约有280万人获得了结核病防治服务，比2019年减少了21%。耐药性结核病治疗人数从2019年的17.7万人下降到了2020年的15万人，仅相当于需要治疗人数的三分之一。

报告指出，全球用于结核病诊断、治疗和预防服务的支出从58亿美元下降到53亿美元，这还不到2022年之前每年为结核病应对提供130亿美元全球目标的一半。

报告呼吁各国采取紧急措施，恢复基本的结核病卫生服务。报告还呼吁将结核病研究和创新的投资翻一番，卫生部门与其他部门采取协调一致的行动，以解决结核病为社会带来的不良后果。

(责编：刘叶婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部