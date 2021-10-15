新华社巴黎10月14日电 综述：法国推出300亿欧元投资计划助力经济转型和工业振兴

新华社记者徐永春

法国总统马克龙日前公布一项300亿欧元的投资计划，主要涉及半导体、生物制药、核能、电动汽车、农业等领域，旨在提高法国通过创新实现经济增长的能力。业内人士认为，该计划切中了法国经济转型和工业振兴的要点，但具体实施效果有待观察。

根据这项名为“法国2030”的计划，法国将依靠大规模公共资金投资，加强10个关键领域的创新能力，以促进法国经济转型和产业升级。马克龙说，面对“公共赤字、潜在增长赤字和贸易赤字”，法国必须采取“工业创新的宏观经济战略”，以恢复其经济实力和在某些领域的领先地位。

根据该计划，法国将投资近60亿欧元，应对半导体短缺并确保法国工业在该领域的独立性，使法国电子产品产量在2030年前增加一倍。此外，法国还计划在交通领域投资约40亿欧元，目标是到2030年法国能够生产近200万辆电动汽车和混合动力汽车，并在2030年前生产首架低排放飞机。

当前，电动汽车和混合动力汽车产量不及法国汽车总产量的十分之一。业内人士认为，尽管要实现上述目标挑战巨大，但通过大规模投资，尤其是对电池领域的投资，这一目标是可实现的。

马克龙还宣布，将在2030年前向核能领域投资10亿欧元，以开发“颠覆性技术”，特别是“更加模块化”和“更加安全的”小型核反应堆，并优化对核废料的管理。

同时，法国计划大力发展绿色氢能源，推动在钢铁、水泥和化工等产业部门用氢能源替代化石燃料，帮助这些行业脱碳。该计划还设定了法国工业脱碳目标，即到2030年温室气体排放量比2015年下降35%。

根据该计划，法国在2030年前将至少投资20亿欧元用于农业创新。同时，还将加大对生物医药行业的投资，在2030年前开发至少20种对抗癌症、新发疾病和慢性病的药物。此外，投资还涉及文化创意以及太空和深海海底探索等领域。

行业组织法国工业联合会主席亚历山大·索博表示，新冠疫情危机暴露了法国经济一些弱点，法国必须迎接能源转型等变革的挑战，“法国2030”计划为法国带来机遇。

但也有一些机构对此计划持谨慎态度。法国工人民主联合会表示，“法国2030”计划不能仅关注尖端产业部门，改变生产、生活和消费方式需要各产业间的协调。

由于此前法国已推出总额1000亿欧元的经济复苏计划，“法国2030”计划公布后引发外界对该国公共债务增加的担忧。对此，法国经济和财政部长勒梅尔说，“法国2030”计划不会改变到2027年使公共赤字回落到国内生产总值3%以下的既定目标。他表示，为实现大幅降低公共赤字的目标，法国需要针对失业保险、养老金等进行结构性改革，并削减政府开支。

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