美国总统约瑟夫·拜登13日敦促私营行业协力缓解供应链“阻塞”危机。美国大型零售商和物流企业承诺将与两大港口洛杉矶港和长滩港配合，全天候作业，尽快卸运港口积压的集装箱货物。

受新冠疫情、劳动力短缺等影响，美国大批货物滞留港口，无法进入市场，威胁即将到来的圣诞购物季和整体经济运转。

【货物堆积】

据路透社报道，拜登当天与美国零售业与物流业、工会组织等机构管理层代表举行会议，讨论如何缓解当前供应链阻塞危机。与会机构包括洛杉矶港、长滩港、国际码头与仓库工会、货车司机工会、美国劳工联合会和产业工会联合会、零售巨头沃尔玛和塔吉特、物流企业联邦快递和联合包裹运送服务公司等。

他会后宣布，洛杉矶港已承诺与长滩港一样，转为“7天24小时”作业模式，加急处理滞留港口货船上约50万个集装箱。沃尔玛和塔吉特等大型零售商也将增加在这两处港口的通宵业务，以加快卸货。

除了加快港口运转，沃尔玛、联邦快递和联合包裹运送服务公司三家大型企业计划延长工作时间，增加24小时服务范围，加快向全国各地送货。三星电子、家得宝和塔吉特也将扩大非高峰时段的送货服务。

白宫估算，有了上述六家企业的承诺，相当于到年底为止每周增加3500个集装箱货物的运输量。

拜登13日在白宫的讲话中说，上述举措是改进美国供应链的“重要第一步”，联邦政府将提供必要支持，他敦促私营行业尽快采取措施，否则“我们会明示它们采取行动”。

《纽约邮报》上月报道，货轮数量增加、劳动力短缺和防疫措施放缓港口工作效率等因素叠加，导致美国港口集装箱船拥堵现象空前严重。

据美联社报道，美国40%的航运集装箱经由洛杉矶港和长滩港输入。根据美国南加州海事交易所数据，截至本月12日，64艘集装箱船停泊在这两个港口等待卸货，另有80艘船排队等候进港。

【拖累经济】

新冠疫情拖累全球物资运输与供应。交通运输放缓以及仓库工人和货运司机短缺，导致耐用品销售大幅增加。

美国劳工部13日说，由于汽车、食品、汽油和饭店餐饮等成本增加，美国9月消费者价格指数较8月上涨0.4%；9月通货膨胀率同比上升5.4%，是2008年以来的最大增幅。

面对部分商品“变贵、变少”现象，美国财政部长珍妮特·耶伦12日接受媒体采访时呼吁民众“不要恐慌”。她说，商品价格上涨是“暂时的”，但“我不是说这些压力会在一两个月内消失……这次全球经济所受冲击前所未有”。

英国牛津经济咨询公司经济学家凯茜·博什蒂安契奇说，供应链阻塞引起价格上涨，但供需不平衡问题需要逐步解决，预计美国通胀率将持续上升，至2022年年中将保持在3%以上。

这一数字高于美国联邦储备委员会所设2%的预期通胀目标。

一些白宫官员说，供应链问题或导致美国圣诞季面临物价上涨和货品短缺。白宫发言人珍·普萨基13日告诉媒体记者，拜登无法保证圣诞季供应不受影响。

拜登13日承认，加快港口运转只是美国当前经济问题解决方案的一小环。美国需要更多货车司机、私营零售商扩大服务以及更完善的基础设施，还需要打造一个“经受得起流行病及极端天气破坏的供应链”。

他说：“我们需要看得更长远，为打造更强复原力加强投入，以抵御我们年复一年经历的各种冲击，诸如疫情、极端天气、气候变化、网络攻击、天气干扰的风险。”（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)