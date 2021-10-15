新西兰14日通报本土新冠确诊病例新增71例，较前一日通报的55例大幅增加，达到六周以来最高水平。

本周以来，新西兰通报的单日新增本土确诊病例数不断上升：11日35例，12日43例，13日55例，而14日数据比11日翻了一倍。

14日通报的新增病例全部在新西兰最大城市奥克兰。新西兰副总理格兰特·罗伯逊在首都惠灵顿举行的记者会上说，奥克兰的情况“不意外”，但增速比预期“更快”。他认为，民众在家中违规聚会是导致新增病例大幅增加的重要原因。

罗伯逊呼吁奥克兰居民严格执行三级防疫响应措施，切勿掉以轻心。

新西兰人口大约500万，其中约170万生活在奥克兰。

8月17日，新西兰时隔半年再次出现本土确诊病例，全国随即实施最高级别的四级防疫响应。本轮疫情中，绝大多数确诊病例集中在奥克兰。不过，最近一周，不明来源病例增多，除奥克兰外，怀卡托、远北等地区陆续报告社区传播病例，显现疫情蔓延趋势。

新西兰政府争取让12岁及以上人群新冠疫苗接种率达到90%。据路透社报道，截至14日，大约249万新西兰人完成新冠疫苗全程接种，约占目标人群的59%。

总理杰辛达·阿德恩呼吁民众“为了新西兰”接种疫苗。新西兰政府定于16日举行全国疫苗接种推广活动，争取当天接种量达到创纪录的10万剂。

目前，奥克兰、远北和怀卡托处于三级防疫响应状态，其他地区为二级响应。（陈立希）（新华社专特稿）

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