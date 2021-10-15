挪威东南部城市孔斯贝格当地时间13日傍晚发生“独狼袭击”事件，一名男子以弓箭作武器在街头行凶，致5人遇害、2人受伤。嫌疑人已被捕，是在当地居住的丹麦籍公民。

警方说，凶手作案动机仍在调查中，不排除将袭击定性为恐怖主义的可能性。

【弓箭作案，5人遇难】

孔斯贝格市位于挪威首都奥斯陆西南方向数十公里处，人口约2.8万。据警方通报，13日18时13分开始接获多个报警电话，称一名男子持弓箭在市中心多地出没，箭袭路人。

警方随即出动，大约半小时后抓获嫌疑人，并押送至邻近城市德拉门。袭击造成5人死亡、两人受伤，包括一名当天未值勤、在一家商店内遇袭的警察。伤者已被送往医院。

挪威《晚邮报》援引警方说法报道，嫌疑人当天作案活动范围相当大，袭击过程持续逾半小时，警方在抓捕过程中开了枪。

警方14日凌晨再次发布声明，点明嫌疑人是一名居住在孔斯贝格的37岁丹麦籍男子，并已对其提出指控，但未披露姓名，也未提及指控性质。

警方说，当前披露嫌疑人国籍信息缘于“社交媒体流传不少谣言，涉及一些与这些非常严重行为并无关联的人”。警方认为嫌疑人系单独作案。

孔斯贝格所属的东南部警区警长厄于温·奥斯早些时候说，目前尚未排除恐怖袭击可能，此时对作案动机作猜测为时过早。

稍晚时候，辩护律师告诉挪威国家广播电台，嫌疑人正在“配合”警方讯问，提供“详细供词”。

【全国警察持枪执勤】

这起袭击事件发生在挪威内阁换届前夕。长期执政的保守党在上月议会选举中败给工党，保守党主席埃尔娜·索尔贝格定于14日正式卸任首相职位，由工党主席约纳斯·加尔·斯特勒接任。

索尔贝格在奥斯陆举行的记者会上说，孔斯贝格袭击事件震动当地以及“我们所有人”，承诺将“动用所有必要资源”追查。斯特勒在社交媒体说，袭击“冷酷、残暴”，向伤亡者家属与警方表示慰问。

鉴于这起袭击事件，挪威警方13日发布临时指示，要求全国所有警察持枪执勤。按照挪威法律，警察一般需要事先提请批准方可持枪执勤。警方声明，持枪令是一项紧急措施，全国范围内的安全警戒级别目前维持现状。

造成多人死伤的恶性袭击在挪威不常见。就遇害人数而言，孔斯贝格事件是10年来最严重的袭击事件。

上次震惊挪威全国的袭击发生在2011年7月，极端右翼分子安德斯·贝林·布雷维克用枪支和炸弹杀害77人。凶手最终被判21年监禁，为挪威司法规定下的最长刑期。

2019年8月，一名男子企图在奥斯陆一家清真寺持枪行凶，但被制服，未造成人员伤亡。同年，挪威情报机构发布报告称，右翼恐怖主义活动威胁在全球范围内呈上升趋势，警告说挪威近期也可能发生这类袭击。（沈敏）（新华社专特稿）

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