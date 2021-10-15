新华社德黑兰10月14日电（记者高文成 王守宝）欧盟对外行动署副秘书长莫拉14日到访伊朗首都德黑兰，与伊朗副外长巴盖里举行会谈。双方讨论了双边关系、伊核会谈以及阿富汗和也门等地区问题。

据伊朗外交部网站发布的消息，巴盖里当天在会谈中表示，伊朗在国际舞台上一直被证明是负责任的国家，而美方的行为表明美国“远非一个负责任的行为体”。伊朗随时准备进行认真的谈判，以达成一项切实可行的协议，而不仅仅是一份纸上协议。

巴盖里同时批评欧盟在履行伊朗核问题全面协议方面不作为，呼吁欧盟在这方面负责任地采取行动。此外，他希望欧盟帮助解决阿富汗和也门等地区问题，尤其是与阿富汗难民和也门妇女、儿童处境相关的人道局势问题。

莫拉在会谈中介绍了他在伊核会谈中代表欧盟担任协调员的任务，表示准备与包括伊朗在内的各方进行合作，推动伊核会谈继续进行，以取得各方都能接受的结果。

双方表示，要加强伊朗与欧盟的关系，并同意未来几天在布鲁塞尔就共同关心的问题继续进行磋商。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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