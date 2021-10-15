新华社明斯克10月14日电（记者鲁金博）俄罗斯、亚美尼亚和阿塞拜疆三国外长14日在白俄罗斯首都明斯克举行会晤，讨论纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区停火协议执行情况等问题。

三国外长在结束会晤后对媒体表示，三方去年商定的有关纳卡地区停火协议的大多数条款得到执行，三方同意加强剩余问题的解决工作。亚美尼亚外长米尔佐扬赞赏俄方在促成纳卡地区停火方面做出的努力，强调亚方被俘人员应被立即、无条件释放，认为纳卡地区冲突应在欧洲安全与合作组织（欧安组织）明斯克小组共同主席国框架下得到全面、持久解决。

阿塞拜疆外长巴伊拉莫夫表示，阿方愿在尊重国际法原则的基础上与亚美尼亚实现关系正常化；强调阿亚两国就划界问题开启谈判、履行有关重开纳卡地区交通联系的协议的重要性。

俄罗斯外长拉夫罗夫说，俄方对亚阿两国领导人愿意实现关系正常化的态度表示欢迎，俄方愿继续以国家身份或通过欧安组织明斯克小组共同主席国形式，为这一过程提供帮助。

纳卡地区位于阿塞拜疆西南部，居民多为亚美尼亚族人。苏联解体后，阿亚两国因纳卡地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。

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