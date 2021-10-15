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独联体外长理事会会议在白俄罗斯举行

2021年10月15日08:32 | 来源：新华网
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新华社明斯克10月14日电（记者鲁金博）独立国家联合体外交部长理事会会议14日在白俄罗斯首都明斯克举行，与会各国代表就当前国际热点问题和深化独联体内部合作等进行了讨论。

据白俄罗斯外交部网站当天发布的消息，会议由白俄罗斯外长马克伊主持，与会各国代表就当前国际热点问题和深化独联体内部合作等交换意见，并讨论了独联体及周边地区局势，特别是中亚地区局势。

马克伊在讲话中呼吁独联体成员国之间加强多边互动，加强区域合作，以应对共同挑战和威胁。

会议签署了一系列文件，旨在深化独联体在外交、文化和人道领域的合作。会议通过独联体成员国外长关于加强《禁止生物武器公约》的联合声明，批准涉及独联体成立30周年、生物安全领域和移民领域合作等的一系列成员国元首共同宣言草案，并拟定独联体成员国外交部门2022年多层次协商计划。

会议还审议了独联体成员国国际历史学家和档案工作者协会条例。该协会的设立将有助于传播有关第二次世界大战和卫国战争的客观信息，保护历史遗产和真相。

会议决定下次独联体外长理事会会议将于2022年4月在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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