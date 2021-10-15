新华社联合国10月14日电（记者尚绪谦）第76届联合国大会14日选举产生包括美国在内的18个联合国人权理事会成员，以接替将于今年年底结束任期的成员。

此次选出的人权理事会成员为：非洲地区的贝宁、喀麦隆、厄立特里亚、冈比亚、索马里；亚太地区的印度、哈萨克斯坦、马来西亚、卡塔尔、阿拉伯联合酋长国；东欧地区的立陶宛、黑山；拉美及加勒比地区的阿根廷、洪都拉斯、巴拉圭；西欧及其他地区的芬兰、卢森堡、美国。其中喀麦隆、厄立特里亚、索马里、印度、阿根廷为连任。18个成员的任期将于2022年1月1日开始，为期3年。

在当天的选举中，美国在193票中获得168票，得票率在18个当选国家中倒数第二。

美国在特朗普任总统期间于2018年6月宣布退出联合国人权理事会，称该理事会对以色列“存在偏见”以及“无法有效保护人权”。拜登今年初就任总统后宣布，美国将以观察员身份与联合国人权理事会重新接触。

联合国人权理事会总部设在瑞士日内瓦。人权理事会共设47个席位，其中亚太地区和非洲地区各占13席，拉美及加勒比地区占8席，东欧地区占6席，西欧及其他地区占7席。联大每年改选约三分之一人权理事会成员，成员任期3年，可连任一次。

联合国人权理事会成员由联合国大会成员通过不记名投票选举产生，候选国需获得半数以上选票方可当选。

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