10月14日，工作人员在伊拉克巴格达国际机场转运中国援助的新冠疫苗。 新华社发

新华社巴格达10月14日电（记者张淼）中国政府援助的新一批国产新冠疫苗14日运抵伊拉克首都巴格达国际机场，中国驻伊拉克大使馆临时代办简放宁、伊卫生部公共卫生司司长里亚德等出席交接仪式。

简放宁说，新冠疫情暴发以来，中伊两国始终守望相助、共克时艰。中国政府援助伊方的第四批新冠疫苗运抵，充分体现了中伊两国和两国人民间的深情厚谊，也是中方将新冠疫苗作为全球公共卫生产品的又一例证。相信中方提供的疫苗将为伊方推进更大规模接种、构建免疫屏障并最终战胜疫情发挥积极作用。

里亚德对疫情暴发以来中国对伊拉克的支持和帮助表示感谢。他表示，这批疫苗的到来将提升伊拉克的疫苗接种水平和能力，中国在向世界各国供应疫苗、推动疫苗公平分配方面发挥了重要作用。

近期伊拉克新冠疫情有所缓解，疫苗接种工作显著推进。据伊卫生部14日发布的数据，该国当天新增确诊病例2383例，累计确诊2030498例；当天接种82348剂疫苗，累计接种超过515万剂次。

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