新华社昆明10月14日电（记者高敬）10月14日，2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）生态文明论坛在云南昆明开幕。

生态文明论坛共设置生态文明与生物多样性保护主流化、青藏高原生态文明与生态安全等7个主题论坛，国内外专家学者、研究机构等多方展开研讨。

COP15主席、生态环境部部长黄润秋在论坛开幕式上说，地球是人类共同的也是唯一的家园，本次论坛聚焦全球生态环境面临的严峻挑战，共享全球生态环境治理的宝贵经验，秉持生态文明理念，共同构建地球生命共同体，共建万物和谐的美丽世界。

记者从开幕式上获悉，面对生态环境挑战，中国主动承担与国情和能力相适应的国际责任，积极参与全球环境治理。中国森林面积和森林蓄积量连续30年保持“双增长”，成为全球森林资源增长最多的国家；各类自然保护地约占陆域国土面积的18%，超额完成“爱知目标”提出的目标要求；提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标；近日宣布了成立昆明生物多样性基金等举措，助力推动全球生物多样性治理迈上新台阶，体现了负责任大国的担当。

同时，中国加大力度向世界分享绿色技术和经验。菌草技术已为100多个国家和地区创造了绿色就业机会，为干旱沙漠地区筑起了绿色长城；帮助部分发展中国家建设了光伏电站等项目；积极参与野生动物保护国际合作等。

论坛开幕式上，生态环境部副部长赵英民主持授牌仪式，对第五批100个国家生态文明建设示范区和第五批49个“绿水青山就是金山银山”实践创新基地进行授牌。

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