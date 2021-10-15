马雷克·赫鲁贝克

“一带一路”倡议充分体现中国的发展智慧，为相关国家和地区发展提供了重要机遇

今年是“一带一路”倡议提出8周年。8年来，“一带一路”倡议成为广受欢迎的国际公共产品，为参与国家和地区打造了一个重要合作平台，为经济全球化发展打开了新局面。

“一带一路”倡议的提出是经济全球化进程中的一件大事。经济全球化深入发展，将各国紧密联系起来。经济全球化为世界经济增长提供了重要动力，在这一过程中也出现了资源配置不均衡、发展失衡等问题。近年来，个别国家单边主义、保护主义抬头，全球范围内贸易摩擦增多。在这样的背景下，共建“一带一路”为完善全球治理、推动经济全球化健康发展提供了重要机遇。

中东欧国家是共建“一带一路”的积极参与者。过去8年，中东欧国家与中国在各领域的合作不断深入，成为维护并践行多边主义的重要力量。中国企业积极到中东欧国家投资，中东欧国家的中小企业也在积极开拓中国市场。中欧班列运行数量和货运量屡创新高，成为新冠肺炎疫情防控期间欧中贸易的重要桥梁。2020年，中国与中东欧国家贸易总额首次突破1000亿美元。这些都是共建“一带一路”为中东欧国家与中国经贸合作带来的新气象。

新冠肺炎疫情发生后，许多中东欧国家为中国抗击疫情提供帮助和支持，中国也在中东欧国家医疗防护物资紧张的时候提供大量援助，并与中东欧国家积极开展疫苗合作，树立了团结抗疫的典范。中国与中东欧国家积极开展抗疫合作，将“一带一路”打造成应对挑战的合作之路、维护人民健康安全的健康之路，是构建人类命运共同体的积极尝试，具有重要启示意义。

“一带一路”倡议充分体现中国的发展智慧，为相关国家和地区发展提供了重要机遇。8年来的实践表明，中东欧国家与中国在共建“一带一路”、中国—中东欧国家合作机制框架内实现共赢合作，为地区国家发展赢得了先机。展望未来，在尊重彼此利益关切的基础上，中东欧国家同中国积极开展对话合作，谋求互利共赢，不仅有利于维护多边主义，也有利于推动世界和平发展。

（作者为捷克科学院全球化研究中心主任）

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)