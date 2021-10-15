本报记者 张朋辉

9月13日至10月11日，联合国人权理事会第四十八届会议在瑞士日内瓦举行。会议期间，中国代表团建设性参与各项人权议题讨论，宣介中国人权理念和成就，坚定维护国家主权、安全、发展利益，促进国际人权合作，维护国际公平正义，为推动形成更加公正、合理、包容的全球人权治理作出积极贡献。

宣介中国人权理念和成就

在本届人权理事会上，中国代表团共做70余次国家发言，全面阐释中国共产党以人民为中心，坚持将人权普遍性与中国实际相结合，坚持人民幸福生活是最大的人权，坚持促进人的全面发展，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感；宣介中国共产党团结带领全国人民取得脱贫攻坚全面胜利、历史性解决绝对贫困问题、全面建成小康社会等人权成就；宣介《国家人权行动计划（2021—2025年）》，增进国际社会对中国特色人权发展道路的理解和认同。

中方坚定维护国家主权、安全、发展利益，坚决驳斥少数西方国家基于虚假信息和谎言在涉疆、涉港等问题上对中国的无端指责攻击，揭露其以人权为借口干涉中国内政，妄图破坏中国稳定、遏制中国发展的政治图谋。中国代表团举办“单边强制措施对新疆人权享有的影响”主题视频交流会、“香港明天更美好”主题视频边会等，介绍真相，戳穿谣言，澄清谬误。

中方正义立场得到国际社会广泛支持。近百个国家以共同发言、单独发言、联合致函等方式支持中国，强调涉疆、涉港、涉藏问题完全是中国内部事务，任何国家不得干涉。9月24日和27日，在人权理事会有关议题讨论中，继65国做支持中国的共同发言后，近30国单独发言支持中国，赞赏中国人权成就，呼吁尊重中国主权和领土完整，反对外部势力借涉疆、涉港、涉藏问题干涉中国内政。

委内瑞拉、老挝、斯里兰卡、朝鲜、南非、乌兹别克斯坦、科特迪瓦、加纳、阿塞拜疆、瓦努阿图、马达加斯加、卢旺达、马里、乍得、约旦等国表示，尊重主权、独立和领土完整以及不干涉主权国家内政是国际关系基本准则；涉疆、涉港、涉藏问题纯属中国内政，不容任何外部势力干涉；支持中国在香港特别行政区实施“一国两制”。越南、肯尼亚、乌拉圭、土库曼斯坦、佛得角、柬埔寨、南苏丹等国呼吁各方通过建设性对话与合作促进和保护人权，强调人权理事会工作应遵循普遍性、公正性、客观性、非选择性等原则，应摒弃双重标准，不将人权问题政治化。

反对借人权问题干涉别国内政

在本届人权理事会上，中方坚决维护国际公平正义，为发展中国家仗义执言，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，反对借人权问题干涉别国内政。

中国代表团联合观点相近国家就“美国人权状况”“英国人权状况”“加拿大侵犯土著人权利”“非法军事干涉侵犯人权”“在人权领域促进国际公平正义”“民主公平国际秩序与人权”等问题做共同发言并多次做国家发言，揭露美国、英国、加拿大、澳大利亚等西方国家人权劣迹及其“假人权、真干涉”真实面目。中国代表团与俄罗斯、古巴、委内瑞拉、白俄罗斯等国代表团合办“单边强制措施对实现发展权的负面影响”“美国、加拿大、澳大利亚侵犯土著人权利”视频边会，揭露美国等西方国家有关侵犯人权行为。

会议通过了中国代表团提交的“殖民主义遗留问题对享有人权的负面影响”决议，指出各种形式的殖民主义遗留问题，包括经济剥削、国家内部和国家间不平等、系统性种族主义、侵犯土著人权利、当代形式奴役、破坏文化遗产等，均对人权造成负面影响，强调消除任何形式殖民主义和解决殖民主义遗留问题对人权负面影响的重要性。中国常驻联合国日内瓦代表陈旭大使在介绍决议草案时表示，世界范围内各种形式的殖民主义遗留问题仍在影响世界和平与发展，也对人权享有造成严重负面影响。人权理事会作为负责促进和保护人权的联合国机构，有必要对此予以关注并进行讨论。发展中国家普遍赞赏中国提出这一重要决议，认为该决议填补了人权理事会工作空白。

中方在本届会议上支持埃塞俄比亚、也门、南苏丹、叙利亚、布隆迪、白俄罗斯、委内瑞拉维护自身利益，反对西方国家将人权问题政治化、干涉发展中国家内政。中国代表观点相近国家宣读支持柬埔寨的共同发言，呼吁人权高专办在涉柬问题上公正、客观履职；强调人权技术援助和能力建设不能被政治化、不能成为干涉别国内政的工具。

积极倡导人权对话合作

中国代表团联合观点相近国家在人权理事会积极发声，呼吁践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动构建人类命运共同体。

中国代表团牵头就“以人民为中心落实发展权”“全球疫苗公平分配”“加强社会保障、消除不平等”等问题做共同发言，呼吁国际社会尊重各国自主选择的发展道路，坚持开放包容，加强国际发展合作，让发展成果更多、更公平地惠及所有群体；呼吁各国坚持疫苗全球公共产品的第一属性，摒弃“疫苗民族主义”，提高疫苗在发展中国家的可及性和可负担性；呼吁各国坚持以人民为中心，加强社会保障体系建设，不让任何一个人掉队。

中国代表团积极支持其他发展中国家提出的“民主公平国际秩序”“发展权”“反对种族主义和种族歧视”等决议。中国与50多个非洲国家合办“减贫在促进和保护人权中的作用”主题视频边会，来自中国和非洲国家的专家学者介绍中国脱贫经验和中非减贫合作成果，指出中国的经验有助于广大非洲国家早日摆脱贫困，为全球减贫和人权事业发展作出贡献。

10月4日，中国代表在本届人权理事会上发言，宣介“全球发展倡议”，呼吁构建全球发展命运共同体。中方强调，发展是解决一切问题的总钥匙，呼吁各国坚持发展优先，坚持以人民为中心、以行动为导向，坚持普惠包容、创新驱动、人与自然和谐共生。中方愿与各方共同推动“全球发展倡议”，助力国际发展事业不断向前迈进，造福各国人民。中方倡议赢得广泛赞誉和支持。

中国代表团表示，中国将继续积极参与人权理事会工作，与发展中国家一道积极发声，倡导对话与合作，维护国际公平正义，为推动国际人权事业健康发展不懈努力。

（本报布鲁塞尔10月14日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月15日 18 版）

(责编：赵欣悦、白宇)