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王毅同文莱外交主管部长艾瑞万通电话

2021年10月15日05:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社北京10月14日电  10月14日，国务委员兼外长王毅应约同文莱外交主管部长艾瑞万通电话。

　　艾瑞万表示，今年是东盟同中国建立对话关系30周年，文方作为东盟轮值主席国，将同中国和东盟各方共同努力，办好重要纪念活动，开好领导人会议，推动双方关系取得更大发展。

　　王毅表示，中国高度重视同东盟关系，赞赏并支持文方发挥主席国重要作用，愿同东盟各方密切合作，以30周年为契机，推动双方关系提质升级，为地区繁荣稳定做出更大贡献。

　　双方就缅甸局势交换了意见。艾瑞万表示，作为东盟缅甸问题特使，将坚持以“东盟方式”开展工作，推动落实东盟五点共识。东盟赞赏并期待中方继续在缅甸问题上发挥重要作用。

　　王毅表示，缅甸是东盟大家庭成员，中方始终支持东盟加强内部团结，坚持以“东盟方式”妥善处理缅甸问题，为促进缅和平和解与政治转型进程发挥建设性作用。中方乐见东盟特使早日赴缅，本着客观务实、循序渐进的态度劝和促谈。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月15日 03 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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