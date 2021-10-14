新华社北京10月14日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平12日下午以视频方式出席在昆明举行的《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话。多国专家和媒体对此高度评价，认为习近平主席讲话中提出的重要倡议和举措为全球生物多样性保护开辟新前景，中国在全球生物多样性治理中发挥关键作用，中国经验值得世界借鉴。

芬兰环境研究所生物多样性中心负责人彼得里·阿罗斯说，习近平主席在讲话中强调携手开启人类高质量发展新征程，并提出四点倡议。这一路线图所展现的重要意愿为世界走向绿色转型和新发展提供了强大动力。

巴西联邦区议会城市、农村和环境发展立法顾问安娜·艾利斯·德马尔克斯说，讨论生物多样性问题，需要有地球生命共同体这样的重要系统性思维。生物多样性问题还事关世界经济发展，因为在水土资源大量流失的时候，经济恢复力、自然区域的维护和保护区等问题，都会变得非常重要。

世界自然基金会俄罗斯负责人德米特里·戈尔什科夫说，习近平主席的讲话提出重要倡议和举措，中国将成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，这为全世界树立了榜样，希望更多国家为这一基金出资。

哈萨克斯坦塞富林农业技术大学林业野生动物与环境系主任达尼·萨尔谢科娃说，在过去几十年实践中，中国一直在探索研究经济发展与环境保护之间的平衡关系。习近平主席倡导人与自然和谐共生理念，提倡以新的发展方式实现绿色发展，中国在全球生物多样性治理中发挥关键作用，中国科学家在环保与生物多样性保护领域具有丰富经验。

第二届和第三届联合国环境大会主席、联合国环境署等机构顾问、哥斯达黎加前环境部长埃德加·古铁雷斯说，中国作为《生物多样性公约》第十五次缔约方大会主席国，在生物多样性保护领域倡导新愿景、展现新雄心，中国的有力推动将为全球生物多样性保护开辟新的前景。

世界自然基金会（国际）全球政策与倡导总监李琳说，这次大会十分重要，许多国家都非常期望中国在全球治理进程中进一步发挥关键作用，协调国际社会在自然与气候等方面的行动。

伊斯坦布尔海峡大学全球政治经济、国际商业和外交政策领域学者阿尔泰·阿特勒说，中国承诺力争2030年前实现二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，这是应对气候变化的一项令人称赞的举措。

新加坡南洋学会会长许振义说，加强生物多样性保护，遏制生物多样性丧失，是为了促进人与自然的和谐共生。中国对此采取了多项措施，包括构建自然保护地体系，开展退耕还湿、退耕还草、天然林保护等工作，为生态保护作出了重要贡献。

法新社报道说，在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会期间，中国宣布将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业，这是“可喜的第一步”，因为资金问题是生物多样性保护面临的主要障碍之一。

路透社援引专家的话报道说，昆明生物多样性基金将有助于推动各方有关生物多样性保护融资的对话。

新加坡《联合早报》刊文指出，中国近年来采取多项措施加强生态环境保护，展示了中国应对气候变化的努力。

俄罗斯“俄罗斯之声”广播电台对亚洲国家广播编辑部前副总编辑亚历山大·泽连科夫说，中国秉持人与自然和谐共生的理念，对保护生物多样性给予重点关注，努力实现绿色发展。中国完善环境立法，制定并实施了一系列旨在改善环境的措施，在生物多样性领域积极开展国际合作与交流，公众对生态保护的参与也不断扩大。中国在全球生物多样性治理中发挥着关键作用，中国的经验值得世界学习。（参与记者：荆晶、陈静、尼尼斯托、卞卓丹、胡晓光、斯韦特兰娜、张继业、范小林、郑思远、施洋、王丽丽、徐永春、许凤、姜俏梅）

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