新华社贝鲁特10月14日电（记者刘宗亚）据黎巴嫩媒体报道，位于首都贝鲁特的黎巴嫩司法部附近14日发生狙击手枪击示威者事件，已造成5人死亡，另有30多人受伤。

报道说，黎巴嫩真主党和阿迈勒运动的支持者们当天前往黎司法部举行抗议活动，要求罢免正在调查贝鲁特港口爆炸案的法官塔雷克·比塔尔。抗议者指责这名法官受美国指使、其调查专门针对真主党。

黎媒体援引真主党和阿迈勒运动的声明说，游行示威者在到达距离司法部不远的塔尤尼地区时，遭到隐蔽在屋顶上的狙击手枪击，造成人员伤亡，其中一名女性在家中被流弹击中身亡，另有30多人受伤。

真主党和阿迈勒运动呼吁黎巴嫩军方履行职责，尽快将凶手缉拿归案，同时要求民众不要卷入恶意煽动的暴乱。

黎巴嫩总统米歇尔·奥恩和总理纳吉布·米卡提表示正密切关注此事。米卡提敦促停止冲突，以避免紧张局势进一步升级。

2020年8月4日，贝鲁特港口因存放的近3000吨硝酸铵被引燃发生大爆炸，造成200多人死亡，6500多人受伤，数十万人因房屋损毁无家可归。时至今日，对这起大爆炸原因的调查和追责工作进展甚微。

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