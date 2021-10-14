新华网北京10月14日电（胡晓格、葛培媛、蓝建中）中日交流论坛13日在北京举行，论坛以线下参会和线上直播的形式进行，与会嘉宾围绕加深中日两国民众间的相互理解与信任、促进两国民间友好交流与合作展开深入探讨。

10月13日，在中日交流论坛上，中日友好协会常务副会长、中国前驻日大使程永华就中日关系发表演讲。（新华社记者 蓝建中 摄）

中日友好协会常务副会长、中国前驻日大使程永华在论坛上发表了题为《珍惜改善成果、加强交流合作 迎接邦交正常化50周年》的演讲。他表示，中日两国在经济领域，产业链密切结合，合作空间巨大；在文化领域，文化相通相近，期待通过体育交流等方式推动两国关系向好发展；在青年交流方面，中国成功举办了中日大学生千人交流大会等系列青年交流活动，增进青年间的了解和友谊，持续推动青年间交流，是促进两国民意改善的重要举措。他指出，明年是中日邦交正常化50周年，期待双方加强经济、文化领域及青年间的交流与合作。

10月13日，中日交流论坛活动现场。（新华社记者 蓝建中 摄）

本次论坛由欧美同学会留日分会、中关村民营科技企业家协会、北京大学日语系友会共同主办。论坛上三方还举行了“中日交流论坛”合作签字仪式。会后，与会嘉宾参观考察了北京大西山的特色书画院、数字博物馆、民宿等乡村建设成果。

10月13日，欧美同学会留日分会会长曹卫洲（中）、中关村民营科技企业家协会会长黄显勇（右）、北京大学日语系友会会长李孙华出席“中日交流论坛”合作签字仪式。（新华社记者 蓝建中 摄）

10月13日，与会嘉宾合影。（新华社记者 蓝建中 摄）

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