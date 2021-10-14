人民网北京10月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台国广记者：13日，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。发言人能否介绍更多情况？

赵立坚：13日，2020年联合国生物多样性大会高级别会议在云南昆明闭幕，会议通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。

“昆明宣言”作为政治性宣言，主要目的是集中反映各方政治意愿，释放强有力信号，向世界展现各方解决生物多样性丧失问题的决心和行动。“昆明宣言”的发布有助于推动生物多样性保护工作向前发展，扭转当前生物多样性丧失趋势，实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

习近平主席在大会领导人峰会上宣布，中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业。我们愿以此为契机和新起点，同各方进一步携起手来，保护生物多样性、合作应对气候变化，共同保护地球家园。

香港中评社记者：据报道，美国五角大楼新闻秘书柯比周二对记者称，中国加大恐吓、压迫台湾和其他伙伴盟友，包括在台湾附近、东海和南海加紧从事军事活动。这破坏了地区稳定，只能增加误判风险。中方对此有何评论？

赵立坚：台湾是中国的台湾，轮不到美国说三道四。中方有关举措是维护国家主权安全、领土完整和自身权益的正当合理措施。当前在中国与南海周边国家共同努力下，南海局势总体稳定。美方有关言论严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，蓄意利用有关问题挑拨离间地区国家与中国关系，对外发出极为错误和不负责任的信号，中方对此强烈不满、坚决反对。

一段时间来，美方在售台武器、加强美台官方军事联系等方面消极动作不断，包括出台7.5亿美元售台武器计划，美军机降落台湾岛，军舰频频过航台湾海峡等，持续在南海和中国周边兴风作浪、炫耀武力，人为挑动地缘政治对抗，充分暴露了美国是地区和平稳定破坏者、团结合作搅局者、麻烦制造者的真实面目。

美方应严肃对待中方立场和关切，切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止在台湾、海上等问题上发表不负责任的言论。

法新社记者：世界卫生组织昨天提名了一个新的科学家团队，调查新冠病毒起源和未来其他可能发生的病毒疫情。中方有何回应？如果这个团队要求来中国进行调查，中国会不会同意？

赵立坚：中方注意到世界卫生组织官网公布了新型病原体起源国际科学咨询小组成员遴选情况。中国科学院北京基因组研究所副所长杨运桂入选。

中方一贯主张，病毒溯源是严肃复杂的科学问题，应当坚持由科学家合作开展研究。新冠疫情发生以来，中方率先同世卫组织开展联合研究，两次邀请世卫专家来华开展实地考察，取得重要积极成果，为全球溯源科学合作奠定良好基础。中国将继续支持和参与全球科学溯源，坚决反对任何形式的政治操弄。我们希望包括世卫组织秘书处及咨询小组在内的有关各方，切实秉持客观、科学、负责任的态度，按照世卫大会决议要求和相关授权，以第一阶段联合研究为基础，坚持全球视角，客观公正履职，真正为全球病毒溯源和抗疫合作作出积极贡献。

湖北广播电视台记者：11日，新加坡知名学者马凯硕教授发表题为《气候正义：真实的故事》文章，肯定中国应对气候变化的行动和贡献，批驳一些政客将应对气变责任压给中国、印度等发展中国家的错误观点。他认为，与美国在气变问题上屡次毁约退群相比，中国一直在加强承诺，拿出实实在在的举措。你对此有何评论？

赵立坚：马凯硕教授说得好！他之所以说得好，是因为他坚持实事求是。例如他指出，美国才是历史上最大的温室气体排放国。

科学研究表明，全球气候变暖是温室气体累积排放的结果。发达国家在过去200多年的工业化过程中，一直向大气排放温室气体，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任。美国人均历史累计排放是中国的8倍。历史上，美国曾拒绝批准《京都议定书》，退出《巴黎协定》，严重损害了全球合作应对气候变化的信心和效果。美国气候政策是否还会摇摆，甚至倒退？对此，许多国家都打一个大大的问号。

当前，气候变化挑战日益严峻，国际合作需求十分紧迫。发达国家应切实遵循共同但有区别的责任原则，正视自身历史责任，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排义务，同时在资金、技术、能力建设等方面切实帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

中国始终是全球气候治理的贡献者，全球生态文明建设的引领者，《巴黎协定》落实的行动派。发达国家从碳达峰到碳中和，欧盟将用71年，美国用43年，日本用37年，而中国给自己规定的时间只有30年。欧盟、美国、日本所用时间，分别是中国的2.4倍、1.4倍和1.2倍。作为世界上最大的发展中国家，中国将用最短时间从碳排放峰值实现碳中和，这充分体现了中国的大国担当。不久前，中国宣布将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。这是中国为应对全球气候变化采取的又一重大举措，也是为促进全球绿色复苏做出的又一积极贡献。今后，中国将继续自主提高气候行动力度，为全球应对气候变化做出更大贡献。

总台央视记者：据报道，国际奥委会副主席约翰·科茨13日在记者会上表示，国际奥委会不会就2022年冬奥会东道主中国的所谓“人权记录”向其施压，因为对主权国家发布命令不在奥委会的职权范围内。任何国家抵制北京冬奥会都没有意义。中方对此有何评论？

赵立坚：中方对国际奥委会副主席约翰·科茨所作表态表示赞赏。北京冬奥会将于明年2月举办。中方坚持以“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念为引领，高标准、高质量开展各项筹备工作，目前场馆和基础设施建设取得重要进展，赛事组织和服务等方面工作有序开展。北京冬奥测试赛顺利开赛，这将为北京冬奥会、冬残奥会打下更加坚实基础。

北京冬奥会、冬残奥会是世界各国的盛会，是全球运动员公平竞技的舞台。北京作为全球首座“双奥”之城，对国际奥林匹克运动作出了重要贡献，各国及广大冬季运动爱好者对北京冬奥会充满期待。

中方愿同国际社会一道，共同反对体育运动政治化，携手彰显“更团结”的奥林匹克新精神，守望相助、同舟共济，“一起向未来”。中方完全有信心为世界奉献一届简约、安全、精彩的奥运盛会。我们欢迎各国运动员届时来华展现冰雪运动风采。

《澳门月刊》记者：据报道，当地时间13日，俄罗斯总统普京在接受媒体采访时表示，建立诸如美英澳三边安全伙伴关系之类的集团无疑会破坏地区稳定，“互相交朋友是好事，但交友针对别人就很糟糕。”中方对此有何评论？

赵立坚：中方已多次强调，美英澳核潜艇合作造成严重核扩散风险，明显违反《不扩散核武器条约》精神，不仅将对国际核不扩散体系产生深远影响，也将给地区和平稳定带来五重现实威胁：一是制造核扩散风险，冲击国际核不扩散体系；二是诱发新一轮军备竞赛，不排除导致其它国家效仿行事，甚至跨越核门槛；三是损害地区繁荣稳定，制造地区紧张局势；四是破坏东南亚无核武器区建设，与东盟国家努力背道而驰；五是引致冷战思维回潮，挑动地区阵营对立，进行地缘零和博弈。

明眼人都不难看出，美英澳三边安全伙伴关系服从和服务于美国主导的“印太战略”。美国一再标榜所谓“自由开放”，但实际上在本地区的所作所为就是在搞小圈子、推进军事集团。这是逆时代潮流而动，不得人心，必然会引起地区国家和国际社会的警惕和抵制。

总台央广记者：据报道，13日，美国总统伊朗问题特使马利称，美将考虑所有选项解决伊核问题，已与中国沟通对伊制裁事宜。中方能否证实？对此有何评论？

赵立坚：中方始终认为，恢复伊核全面协议完整、有效执行是解决伊核问题的唯一有效途径。事实一再证明，制裁施压没有出路，对话协商才是正道。伊朗已经多次重申致力于维护全面协议，愿意重返恢复履约谈判。有关各方应以实际行动回应伊方合理诉求，推动早日重启谈判，并争取新的进展。

我想再次强调的是，作为伊核局势再度紧张的始作俑者，美方应彻底纠正对伊朗“极限施压”的错误政策，全面解除所有对伊非法制裁及对第三方“长臂管辖”措施，不得实施新的涉伊制裁，推动全面协议早日重返正轨。美方对中方反对制裁的立场十分清楚，对中方坚决维护自身合法利益的决心也是心知肚明。

《环球时报》记者：据日本广播协会报道，日前，在日本新任经济产业省大臣萩生田光一近日视察福岛第一核电站时，福岛县官员向其表达了当地民众对福岛核污染水处置问题的严重关切，并称东京电力公司的一系列丑闻削弱了民众信任，呼吁日本中央政府认真解决民众关切。请问中方对此有何评论？

赵立坚：这条报道再次告诉我们，人民群众的眼睛是雪亮的。不仅太平洋沿岸各国民众反对和关切福岛核污染水排海，日本国内特别是福岛当地民众也有严重关切。他们的正当诉求理应得到重视和解决。此外，东京电力公司连日本民众的信任都无法获得，它提供的核污染水数据、所做的安全承诺能够为国际社会所信任吗？

日方决定向海洋排放核污染水，不是日本一国私事，关乎全球海洋环境和周边国家健康福祉。我们希望日本新一届政府认真倾听国际社会和日本民众的呼声，撤销前政府的错误决定，在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

美国专题新闻社记者：报道称，中国准备检测20万份血液样本，包括2019年末采集的可能为新冠病毒溯源提供关键信息的血液样本。中国是否会同世卫组织共享这些数据，甚至邀请世卫组织科学家来华共同开展检测？

赵立坚：我也看到了有关报道。关于你提到的具体问题，请向中方主管部门询问。据我所知，中国《献血法》、《血站管理办法》等对血液标本的保存和使用有具体规定。

日本共同社记者：今天日本政府正式解散众议院，31日将进行大选。中方是否关注上述动向？对日本新一届众议院有何期待？

赵立坚：你提到的是日本的内政，中方对此不予评论。

彭博社记者：美国和菲律宾时隔两年将于2022年恢复全面军事演习，并将邀请澳大利亚和英国作为观察员。这是拜登政府推动深化印太地区关系、对抗中国强硬态度的又一信号。中方对此有何回应？

赵立坚：中方在有关问题上的立场是一贯的、明确的。中方不反对有关国家举行军事演习，但是希望他们不要针对第三方。我们希望有关举措能够有利于地区的和平与稳定，而不是相反。

澎湃新闻记者：13日，俄罗斯总统普京在“2021俄罗斯能源周”国际论坛全会互动环节高度评价同习近平主席的深厚友谊以及中俄务实合作成果。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道，高度赞赏普京总统有关积极表态。

元首引领是中俄关系蓬勃发展、永葆活力的根本保障。习近平主席同普京总统的深厚友谊建立在高度互信基础上。我们坚信，不论国际形势如何风云变幻，在两国元首擘画引领之下，中俄关系的巨轮将始终保持正确航向、行稳致远。

务实合作是中俄关系的重要组成部分，也是两国实现国家发展振兴的重要保障。在当前全球疫情曲折反复、国际贸易和投资低迷的背景下，两国务实合作逆势前行。双边贸易额稳定在千亿美元以上，今年有望再创历史新高。中俄两国能源等传统领域战略性大项目顺利实施，科技创新、网络电商等新兴领域合作势头强劲，成果广泛惠及两国社会和民众。中方对此予以高度评价。我们愿同俄方一道努力，不断拓展双方合作的广度和深度，为新时代中俄关系发展奠定更加坚实的基础。

彭博社记者：据我们所知，中国和印度在第十三轮边界问题军长级会谈中存在分歧。中国不愿对印度要求作出回应。中印在谈判中的难点是什么？

赵立坚：我前两天详细介绍了有关情况，没有更多信息向你提供。

(责编：苏缨翔、吴成良)