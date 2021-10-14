人民网伦敦10月14日电 （武一丹）当地时间10月12日，中国驻英国大使郑泽光在英国王储同中国企业家高级别视频对话会上表示，习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会发表重要讲话，全面阐述了中国对保护生物多样性的政策举措，为会议的成功举办指明了方向。

郑泽光表示，在习近平生态文明思想指引下，“绿水青山就是金山银山”理念已成为中国全社会的共识，生态文明建设已纳入中国经济社会发展总体布局。中国正扎实推进绿色低碳循环发展，大力保护生物多样性，积极应对气候变化。中国主动推动建立“一带一路”绿色发展国际联盟，提出力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和目标，承诺不再新建境外煤电项目。这些重大举措既是为了实现中国自身可持续发展、造福14亿多中国人民，也是为了推动全球应对气候变化和保护生态环境，体现作为负责任大国的历史担当。

郑泽光指出，中英两国在绿色低碳发展、保护生态、应对气变等方面拥有合作潜力。他希望中英两国企业能发挥各自优势，在双边层面以及“一带一路”沿线国家积极拓展务实合作，助力中英两国和有关国家实现绿色低碳发展，并为世界生态文明建设贡献力量。

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