王泽非 国际问题观察员

2021年9月17日，是神舟十二号载人飞船返回地球的日子。在返回舱内，除了常规的空间试验用具外，还搭载了一件特殊的物品——纳米比亚国旗。在升空后的3个月里，这面来自这个非洲西南部国家的国旗陪伴着三位中国航天员在浩瀚太空中翱翔。

中纳航天合作始于2000年。一年后，中国航天测控站在纳米比亚斯瓦科普蒙德市郊建成并投入运行。此后20年间，这座中国在南半球最早建立的地面卫星测控站，见证了中国航天发展史上一个又一个里程碑式的重大事件，也成为中纳两国和平开发太空的示范工程。

同中国人民一样，纳米比亚人民心中也有着星辰大海。20年来，测控站对纳米比亚专业人员进行航天技术的培训，为纳方培养了一批又一批航天人才。2002年，中纳双方在北京签订《培训纳方人员协议》。2004年至2011年，中方先后完成了专业理论知识、航天技术知识和岗位操作技能等3期技术培训，共培训纳方技术人员20人次。

“经过多批次培训，纳方技术人员已能独立完成测控任务，并形成人才梯队。”利库宇是纳米比亚中国航天测控站首任纳方技术组组长，从2004年起接受站内培训，在中方人员指导下考取相关专业研究生，后任纳米比亚通信局局长。

2012年，中纳双方在温得和克签订了《派遣纳米比亚技术人员到中国驻纳米比亚航天测控站工作的协议》。从2012年6月起，纳方人员分批到测控站工作，每三个月轮换一次。

“纳中开展航天合作已20多年，在中方帮助下，越来越多的纳工程师成为我国航天领域骨干。”纳米比亚高教部执行秘书肯特曾在接受采访时说。

除了帮助培养航天测控人才，中方还在其他领域同纳方开展航天合作。2018年，我国宣布为纳援建一座卫星数据地面接收站。该站建成以后，将在天气预报、环境监测、能源勘察等多领域发挥作用。

2010年，航天员杨利伟、刘伯明访问纳米比亚，这是中国载人航天友好代表团首次出访非洲，在纳米比亚掀起一股“中国航天热”。访问期间，测控站公共展馆也正式开馆，努乔马开国总统出席了开馆仪式。2019年，航天员刘洋、陈冬来到纳米比亚进行访问并拜会根哥布总统。

在中国航天员已有的三次正式出访任务中，两次是访问纳米比亚，中纳全面战略合作伙伴关系之紧密可见一斑。每次访问期间，中国航天员都会同纳中学生、大学生等年轻人进行互动交流。

“这虽然是我首次来到纳米比亚，但我在神舟九号飞船上曾200多次飞跃纳米比亚上空，见到大家就像见到老朋友一样。”第一位进入太空的中国女航天员刘洋用自己的故事鼓舞了许多纳米比亚女孩。一位来自测绘专业的女学生激动地说：“我希望看到纳米比亚也能够有女航天员进入太空。我自己就想追随刘洋的脚步，因为她激励了我。也许有一天我会跟她一样穿上太空服。”

搭载着纳米比亚国旗的神舟十二号载人飞船，正是带着这些“小刘洋们”的满满期许和梦想飞向太空。在9月27日举行的飞船返回舱开舱仪式上，中方郑重将国旗和搭载证书移交给纳方。

“我们已经做好准备，继续参与中国航天任务。为了我们共同的美好未来，我们愿意与中国一道，继续在新时代的长征路上携手前进。”纳米比亚驻华大使凯亚莫接过翱翔太空三个月的纳米比亚国旗，激动地说。

中国的航天事业不仅属于中国，也属于全非洲和全人类。在构建全球发展命运共同体的历程中，一代代中纳航天人必将携手留下永不磨灭的足迹。

让中纳共同的梦想在太空中闪耀！

(责编：苏缨翔、杨牧)