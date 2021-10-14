新华社哈拉雷10月14日电（记者张玉亮 曹凯）津巴布韦媒体近日报道，美国政府通过其驻津使馆资助相关机构举办研讨会等形式，以每篇文章1000美元的代价收买私营媒体记者，指使其发表有关在津中资企业投资的负面报道。

事件曝光后，津巴布韦官员、媒体和民众纷纷对美方的卑鄙伎俩予以强烈谴责，同时发声力挺中津合作，强调中津、中非友谊坚不可摧，任何势力都无法撼动。

津巴布韦《先驱报》9月21日的报道版面。新华社记者张玉亮摄

明码标价抹黑中国

津巴布韦第一大报《先驱报》9月21日报道说，9月14日至15日，一个名为“信息促进发展信托基金”的机构邀请津巴布韦和周边国家的12名私营媒体记者参加研讨会。会议期间，该机构对这些记者进行培训，并要求他们瞄准采矿业、建筑业、能源业、基础设施建设等中资企业涉足较多的领域，重点关注中资企业的“问题”，如违反劳动法、破坏环境、与当地人冲突等议题，并予以报道。该活动得到美国驻津使馆赞助。

参加研讨会的一名记者向《先驱报》透露，与会记者根据各自专业领域和所在区域分配了“工作主题”，“下一阶段的任务”是发表涉华负面新闻。文章发表后，记者将通过代理机构从美国驻津使馆获得报酬，每篇1000美元。

该记者回忆，美国驻津使馆官员在研讨会上说，美国驻津使馆将把资源向“重要的人”倾斜，使其专注于资源、劳工等中资企业“问题”较多的领域，并为其提供“正确的工具”。

报道说，消息人士透露，上述研讨会是美国对华舆论战略的组成部分，由美国国务院民主、人权和劳工事务局部署。该战略旨在通过放大中资企业在津投资生产中的“问题”，强化中国在津巴布韦舆论场上的负面形象、影响中津合作和中国在津投资。

报道还指出，欧盟和一些北欧国家驻津机构也赞助过类似的研讨会。

津官员、媒体和民众发声批驳

报道发出后，津巴布韦官员、媒体和民众纷纷发声，力挺中津合作，强调中津、中非友谊有着深厚基础，任何势力都无法撼动。

9月26日，津巴布韦副总统兼卫生部长奇温加在中国援助第四批新冠疫苗的接收仪式上致辞。新华社发

津副总统兼卫生部长奇温加表示，自津巴布韦出现疫情以来，中方慷慨相助，源源不断向津提供技术和物资支持。在中方帮助下，津巴布韦已为全国300多万人口接种至少一剂疫苗，接种率名列非洲大陆第七位。中国不仅坚定支持津巴布韦，而且主动帮助世界上其他发展中国家抗击疫情。相反，某些发达国家无视疫苗全球分配不均，囤积疫苗只求自保。

奇温加强调，津巴布韦永远不会忘记，面对西方国家非法制裁造成的巨大经济困境，只有中国给我们雪中送炭。津巴布韦人民有能力管好自己的事，清楚知道未来的发展方向。津中友谊必将历久弥新，任何势力都无法撼动，津巴布韦发展津中友好的坚定立场不会改变。

津主流媒体也仗义执言。《先驱报》发表评论文章《不作美国反华棋子》，警示津记者和民众勿被蒙蔽和利用。

津巴布韦《先驱报》刊登的评论文章《不作美国反华棋子》。新华社记者张玉亮摄

文章指出，中津友好交往源远流长。中国对津、对非合作从不附加任何政治经济条件，不威胁他国以资源为抵押或交换，不搞机会主义投资，是津真正的“全天候朋友”。遗憾的是，美国恐惧来自中国的竞争，如同校园恶霸一样肆意妄为，收买写手捏造谎言，煽动种族主义和仇恨情绪，企图破坏中资企业在津发展势头，彻底迷失道德方向，失去发展中国家尊重。

文章认为，公平正义没有价格标签，公平正义不需要用金钱收买。津人民应该擦亮双眼，分清敌友，警惕被美国利用成为反华棋子。中国是进步的力量，坚定发展津中友谊与合作，是津巴布韦走向光明未来的正道。

有网友在美驻津使馆推特账号下留言说，美国对当地媒体的所谓培训是“为中央情报局找线人”；还有网友认为，美国如果是出于真心，应该为津巴布韦提供工程技术培训，而不是出资灌输和宣传美国的“恐怖主义新闻学”。

网友留言截图

专家：卑鄙伎俩无损中津中非友好大局

相关人士分析认为，美驻津使馆出资支持涉华负面报道，是美政府在全球全面遏制中国的缩影。特朗普担任美国总统时期，美国不太重视非洲。现任美国总统拜登上台后，美国重新审视非洲对中国外交的支撑作用，加强了在非洲各国尤其是对华友好国家的战略举措，旨在削弱中非合作，同时抹黑中国政府、中国企业和中国人形象，刺激非洲民众对中国产生负面情绪。但由于中非交往频繁、友谊深厚、共同利益多，美国的企图很难撼动中非友好大局。

《先驱报》文献中心主任、原国际版主编滕代伊·曼赞维凯。新华社记者张玉亮摄

津《先驱报》文献中心主任、原国际版主编滕代伊·曼赞维凯介绍说，津巴布韦官方媒体对华态度非常友好，但一些私营媒体负责人怀有意识形态偏见，又得到欧美国家支持，因此制造涉华负面报道。个别无良媒体甚至捏造事实，设计“中企在津破坏环境、违反劳工法”等议题，以获得“金主”资助。上述媒体往往公信力不足，在津民众当中认可度不高。曼赞维凯认为，津巴布韦和非洲民众是中津、中非合作的受益者，其看法绝不会被几篇负面报道所轻易改变。

新津巴布韦全非通讯社总编辑兰戈利莱·肖克。受访者供图

新津巴布韦全非通讯社总编辑兰戈利莱·肖克说，他曾被美国的“新闻自由”等论调所迷惑，但后来发现，美国向津巴布韦等国输出“新闻自由”让这些国家政局不稳、陷入动荡。与之相比，中国以不干涉对方内政为前提与津巴布韦等非洲国家开展合作。近年来，随着中非合作蹄疾步稳地推进，美国感到自身在非洲的存在感越来越低。在这种情况下，美政府花些小钱，以“支持新闻自由”为幌子资助涉华负面报道，就成了抹黑中非合作“性价比”最高的方式之一。但这种卑鄙伎俩，动摇不了中非合作基本面，也改变不了中国在非洲影响力远超美国的现实。（编辑：马晓燕、王丰丰）

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