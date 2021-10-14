新华社日内瓦10月13日电 中国常驻日内瓦代表团13日在线举行中外媒体吹风会，宣介中国共产党建党百年成就和“全球发展倡议”。

中国常驻日内瓦代表陈旭在吹风会上深入解读了中国领导人在第76届联大一般性辩论中提出的“全球发展倡议”的深刻内涵和重大意义，阐明中方对多边主义的立场主张，以及新中国恢复联合国合法席位50年来对联合国事业和多边主义发展作出的重要贡献。

陈旭表示，今年是中国共产党成立100周年。让老百姓过上好日子，是中国共产党百年历程中矢志不渝的奋斗目标。2021年，中国实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会。中国有超过8.5亿人口摆脱了贫困，对全球减贫贡献率超过70%。

陈旭说，中国领导人提出“全球发展倡议”，呼吁坚持发展优先、坚持以人民为中心、坚持普惠包容、坚持创新驱动、坚持人与自然和谐共生、坚持行动导向，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

陈旭指出，今年是新中国恢复联合国合法席位50周年。半个世纪以来，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，成为联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家。中国积极参与国际热点问题的政治解决，为维护世界和平与安全展现中国担当；不断提升对外开放水平，为全球经济增长注入中国动力；积极开展南南合作和南北对话，为可持续发展事业作出中国努力。

西方主流媒体以及中国驻日内瓦媒体记者参加了吹风会。会上，陈旭和中国裁军大使李松、代表团公使蒋端以及参赞冯勇还分别回答了中外记者关于人权、新冠疫苗、抗疫国际合作、裁军军控、中美关系、中国发展前景等方面的提问。

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