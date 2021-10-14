新华社墨西哥城10月13日电 综述：拉美地区新冠疫情趋缓 反弹风险仍存

新华社记者朱雨博 吴昊

近期，随着新冠疫苗接种比例不断上升，拉美地区多国疫情趋缓，部分国家开始放松防疫措施。专家指出，由于各国疫苗覆盖率、变异病毒传播情况等存在差异，疫情反弹风险依然存在。

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的统计数据显示，截至北京时间14日7时，拉美地区累计新冠确诊病例约4538万例，累计死亡病例约150万例。

巴西仍是拉美地区受新冠疫情影响最严重的国家，但该国疫情相较于今年3月至6月已大幅好转。据巴西卫生部13日公布的数据，该国过去一周日均死亡病例为316例，较两周前下降超40%。该国当天新增新冠确诊病例7852例，累计确诊21597949例；新增死亡病例176例，累计死亡601574例。

墨西哥卫生部副部长洛佩斯-加特利12日在新闻发布会上说，该国新冠疫情各项指标已连续10周下降。墨西哥新冠疫情自6月中旬出现明显反弹，8月中旬该国单日新增确诊病例峰值超2.8万例，随后疫情增速逐渐回落。墨卫生部数据显示，截至本月13日，该国累计新冠确诊病例3738749例，较前一日新增6320例。全国医院普通床位和带呼吸机床位占用率分别为28%和24%，均在较低水平。

此外，古巴、阿根廷、哥伦比亚等多个拉美国家疫情也出现缓和，不过委内瑞拉等少数国家疫情未明显好转。

随着疫苗接种不断推进，一些国家开始放松防疫措施。墨西哥总统洛佩斯13日宣布，11月1日起美墨边境将重新开放，允许已完全接种新冠疫苗的旅客从墨西哥进入美国，结束自去年3月起两国边境对“非必要旅行”的限制政策。

阿根廷政府5日宣布，将于19日取消每日航空入境旅客人数限制。此前，阿政府已宣布不再要求行人独自在户外行走时戴口罩，并将逐步取消社交聚会、体育文化活动等人数上限。

智利去年3月19日起实施的灾难紧急状态今年9月30日到期后不再延长。智卫生部于9月27日宣布更新防疫措施，不再限制举办各类活动，但会根据各地疫情严重程度规定不同的参与人数上限。

专家指出，新冠疫情在拉美地区有反弹风险，各国不应过早放松警惕。世界卫生组织下属泛美卫生组织新冠肺炎事务负责人西尔万·阿尔迪吉耶里日前表示，新冠病毒及其变异毒株仍在拉美地区甚至全球传播，目前还不能说该地区疫情已得到控制。几乎所有拉美国家仍有新冠社区传播病例，预计该地区疫情可能持续至2022年甚至更久。

泛美卫生组织9月发布报告说，美洲地区存在“严重的疫苗不平等问题”，将导致该地区，尤其是相对贫困的拉美国家疫情延长。尽管部分拉美国家主要城市疫苗接种比例较高，但泛美卫生组织主任卡丽萨·艾蒂安近日指出，该地区仅37%的人口完全接种新冠疫苗，牙买加、尼加拉瓜、海地等国完全接种率不到10%。

目前，墨西哥、智利、阿根廷等10多个拉美国家已开始为未成年人接种疫苗或进行接种登记，巴西、智利、萨尔瓦多等国已开始为部分民众施打加强针。（参与记者：尹南、张笑然、刘秀玲）

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