新华社华沙10月13日电（国际观察）挑战欧盟权威 波欧裂痕加深

新华社记者张章

自波兰宪法法院本月初做出波兰国内法律优先于欧盟法律的裁决后，波兰和欧盟的争端持续发酵。据报道，欧盟委员会主席冯德莱恩13日在欧委会会议上称这一裁决给欧盟造成严重问题，并威胁将对波兰采取行动。

分析人士指出，波兰和欧盟此次争端源于波兰国内司法改革，涉及价值观以及法律优先度等问题，欧盟未来可能以停止资金支持等手段对波兰施压。鉴于争端背后的深层次矛盾难以解决，双方之间的博弈还将继续。

波兰的“挑战”

波兰与欧盟此次争端的源头是波兰司法改革。波兰执政党法律与公正党2015年10月赢得议会选举后，便开始推行一系列司法改革。但欧盟对这些改革多有批评，指责其严重威胁欧盟的“法治”价值。为此，欧盟委员会曾于2017年12月建议欧盟理事会启动《里斯本条约》第七条对波兰展开调查，威胁剥夺波兰在欧盟的表决权。

今年7月，欧洲法院以波兰司法改革违反“法治”原则为由，裁决要求波兰暂停去年设立的一个专门针对法官的纪律审查机构。波兰政府拒绝执行，并将这一问题诉诸本国宪法法院。本月7日，波兰宪法法院裁决，欧洲法院干涉波兰司法改革、违背波兰宪法，波兰国内法律相比于欧盟法律具有优先权。

与此前双方之间争端偏重价值观之争相比，本次争端的重点是法律优先权之争。欧盟法律相对于成员国法律的优先地位，是维持欧盟稳定的一个关键。正因如此，波兰的上述裁决在欧盟内部引发轩然大波，包括冯德莱恩和欧洲议会议长萨索利在内，欧盟以及法德等国官员纷纷批评波兰宪法法院裁决，支持“欧盟法律的首要地位”，欧委会发言人还将波方此举称为对欧盟“史无前例的挑战”。

欧盟的反制

面对波兰的“挑战”，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利12日表示，欧盟将“坚定回应”。冯德莱恩13日则称，如果欧盟担心的情况得到证实，将有多种选项加以应对。舆论认为，欧盟目前最有力的应对手段将是停止对波兰的资金支持。

波兰一直是欧盟资金的最大净流入国，该国近年来取得欧洲最快的发展很大程度上得益于欧盟支持。2020年7月，欧盟推出规模逾1.8万亿欧元的经济复苏计划，包括7500亿欧元恢复基金和1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算。其中，波兰从恢复基金中可得到230亿欧元补贴和340亿欧元优惠贷款，从长期预算中可得到超过1600亿欧元的各种补贴和贷款。

包括波兰在内的25个欧盟国家已向欧盟递交申请，希望获得恢复基金的资金。欧委会已批准了大部分国家的申请，但波兰并不在其中。波兰宪法法院7日做出上述裁决后，一些欧洲议会议员纷纷要求欧盟停止对波兰的资助，声称只有遵守欧洲的价值和法治才能拨款。

据欧洲新闻网站11日报道，欧洲法院已开始了旨在使欧盟有权暂停向成员国发放资金的“法治机制”听证，并已动用快速程序，一旦该机制获得通过，将很可能用于暂停对波兰等国的拨款。

博弈将继续

随着波兰与欧盟矛盾升级，舆论越来越担心波兰可能成为又一个“脱欧”国。10日，包括首都华沙在内，波兰全国上百个城市村镇举行了反“脱欧”示威活动。波兰总理莫拉维茨基当天在社交媒体上解释称，波兰政府希望“脱欧”完全不是事实，欧盟法律规定的波兰各项义务“仍然有效”。

分析人士认为，波兰民众和政府事实上都深知欧盟资金支持和成员国身份对波兰的重要性。欧盟威胁停止对波兰的拨款，或许将迫使波兰不得不考虑做出某种程度的妥协。

不过波兰政府此后仍然发出强硬表态。波兰政府发言人彼得·米勒11日称，暂停向波兰发放恢复资金是“政治威胁”，这种做法缺乏法律依据。

此外，在欧盟内部，波兰也并非没有支持者。此前欧委会建议对波兰启动《里斯本条约》第七条时，匈牙利就明确表示将行使否决权。此次，匈牙利总理欧尔班又通过司法部长尤迪特发表声明，指责欧盟偷偷扩大权限，剥夺了本该属于成员国的权利。

莫拉维茨基下周将出席欧洲议会会议。米勒在社交媒体上称，莫拉维茨基将在有关波兰宪法法院裁决的辩论中阐述波方立场。而在下周的欧盟峰会上，这一问题也将成为一个焦点，能否达成解决方案值得关注。

分析人士指出，欧盟与波兰的此次争端反映了欧盟内部长期存在的“新老欧洲”之间的矛盾，以及欧盟与成员国之间有关主权让渡界限的矛盾。双方即使能够化解此次争端，在这些矛盾上的博弈仍将继续，而且这种博弈也将不止出现在波兰一个国家。（参与记者：李骥志）

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