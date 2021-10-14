新华社华盛顿10月13日电（记者许缘 高攀）二十国集团（G20）财长和央行行长13日发布联合公报，支持此前由经济合作与发展组织（经合组织）提出的双支柱包容性税改框架，以建立更稳定、更公平的国际税收体系。

当天，二十国集团财长和央行行长在美国首都华盛顿举行线下会议。会后发布的联合公报显示，财长和央行行长支持重新分配跨国企业利润征税权和设立全球有效最低税率的双支柱包容性税改框架，以应对数字经济带来的税收挑战，建立更稳定、更公平的国际税收体系。

为应对全球经济数字化发展和跨国企业转移利润避税给国际税收政策带来的挑战，改革全球税制呼声不断。经过多年研究和谈判，经合组织推出双支柱包容性框架，计划10月完成税改框架剩余技术性工作，并于2023年落实计划。

根据经合组织预计，通过双支柱国际税改框架，每年超过1000亿美元利润的征税权将转移至市场辖区；如果设定全球最低企业税率不低于15%，全球每年将新增约1500亿美元税收。

当天发布的联合公报还指出，主要得益于疫苗的推广和持续的政策支持，全球经济正在以坚实步伐持续复苏，但各经济体之间和经济体内部复苏差异依然很大，面临增长风险。财长和央行行长愿继续推动复苏进程，避免过早撤出支持措施，同意在未来几个月帮助低收入和中等收入经济体解决与疫情相关的供应瓶颈和短缺问题，确保安全、公平和可负担的疫苗供应、新冠病情诊断和治疗。

二十国集团财长和央行行长对今年8月国际货币基金组织（IMF）实施6500亿美元特别提款权分配表示欢迎，并呼吁IMF建立一个新的抗风险和可持续性信托基金，提供可负担的长期融资，以帮助低收入经济体、小型发展中经济体和脆弱的中等收入经济体降低国际收支稳定风险。

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