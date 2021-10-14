新华社华盛顿10月13日电 中国驻美国大使秦刚13日表示，民进党当局谋求“台独”是两岸关系紧张的根源，实现祖国完全统一是全体中华儿女的共同意志。

中国驻美国使领馆当天共同举办纪念辛亥革命110周年线上座谈会，秦刚发表主旨讲话。他说，百年来，中国共产党人继承孙中山先生的遗愿，同一切忠于他的事业的人们继续奋斗，不断实现和发展了孙中山先生和辛亥革命先驱的伟大抱负。今日之中国发生了翻天覆地的变化，中华民族已无比自豪地站立在世界民族之林。孙中山先生振兴中华的深切夙愿，辛亥革命先驱对中华民族发展的美好憧憬，近代以来中国人民梦寐以求并为之奋斗的伟大梦想已经或正在成为现实。

秦刚说，实现国家统一、振兴中华是孙中山先生和辛亥革命先驱们未竟的事业。解决台湾问题、实现祖国完全统一，是中华民族历史演进大势所决定的，更是全体中华儿女的共同意志。以和平方式实现祖国统一，最符合包括台湾同胞在内的中华民族整体利益。

秦刚说，台湾民进党当局否认“九二共识”谋求“台独”分裂，勾连外部势力，挟洋自重，制造事端，为其谋“独”挑衅张目，这是当前两岸关系紧张动荡的根源，是台海地区和平稳定的最大威胁。他强调，历史已经证明并将继续证明，凡是数典忘祖、背叛祖国、分裂国家的人，从来没有好下场，必将遭到人民的唾弃和历史的审判。

秦刚希望身处美国的广大侨胞们坚定支持中华民族伟大复兴，强大的祖国是海外华侨华人的坚强后盾和坚实底气；坚定促进中华儿女大团结，凝聚起中华民族一切智慧和力量；坚定推动中美关系改善和发展，多发促进美方客观理性看待中国的声音，多做推动美方与中方相向而行开展互利合作的实事；坚定推进祖国统一大业，坚守民族大义，让“统一有我”成为全美侨界的共同心声和实际行动。

全美各地百余名侨界代表，包括孙国雄、黄仪庄、陈燕等辛亥革命先烈后人及80多家主要侨团负责人参加了座谈会。

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