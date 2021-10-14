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欧盟委员会制定“工具箱”应对能源价格攀升

2021年10月14日15:32 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔10月13日电（记者康逸 李骥志）欧盟委员会13日制定“工具箱”，旨在帮助欧洲企业和民众应对当前能源价格不断攀升。

根据欧盟当天公布的消息，欧盟及其成员国可利用该“工具箱”来应对当前能源价格上涨的直接影响，并增强抵御未来冲击的韧性。欧盟委员会预计能源价格大涨的情况明年春季将有所好转，届时可对相关政策进行调整，但表示在清洁能源方面的长期转型和投资政策不会改变。

这一“工具箱”包括一系列中短期措施。其中，短期措施包括向消费者和家庭提供收入补贴或减税，向企业或行业提供援助等，中期措施包括加大对可再生能源投资，拓展能源储存能力等。

负责能源事务的欧盟委员卡德丽·西姆松说，欧盟十分关切全球能源价格上涨。在摆脱疫情开始经济复苏之际，保护消费者、支持欧洲企业十分重要。

近期，欧洲能源价格不断攀升引发广泛关注。欧盟统计局日前公布的数据显示，9月欧元区通胀率达3.4%，高于市场预期，并创下13年新高。其中，能源价格是推升通胀的主因。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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