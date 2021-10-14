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中国驻美大使馆发言人奉劝美方趁早抛弃“以台制华”幻想

2021年10月14日15:30 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月13日电 中国驻美国大使馆发言人13日就美国务院高官会见台在美人员等消极动向发表谈话，奉劝美方停止说一套、做一套的拙劣伎俩，趁早抛弃“以台制华”的幻想。

发言人说，美方言行严重违反一个中国原则和中美三个联合公报规定，对外发出极为错误和不负责任的信号。中方坚决反对、强烈谴责，已向美方提出严正交涉。

发言人指出，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。基础不牢、地动山摇。美方领导人和高级官员多次表示，美方从无意改变一个中国政策。然而美方的言行一再表明，其承诺根本就是一句空话。美方这种说一套、做一套的拙劣伎俩可以休矣。

发言人强调，我们奉劝美方趁早抛弃“以台制华”的幻想。任何挑战一个中国原则和中方核心利益的言行，必将遭到中方坚决回击。美方不要幻想一边寻求中方支持配合，一边恣意妄为在台湾问题上挑战中方红线。中方绝不吃这一套。任何人都不要低估中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志、强大能力。中方敦促美方以实际行动落实中美元首通话精神，兑现承诺，为中美关系重回健康稳定发展轨道创造条件。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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