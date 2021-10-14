新华社广州10月14日电 题：加强全球反恐合作须摒弃“双重标准”

新华社记者马晓澄、邓瑞璇

第四届“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会13日在广州举行。在新冠肺炎疫情肆虐反复的背景下，摒弃偏见和双重标准，加强全球反恐合作，成为有识之士的共同呼声。

当前，包括中国在内的很多国家仍面临着恐怖主义的现实威胁，新冠肺炎疫情更是为全球反恐斗争和去极端化努力带来了新的风险与挑战。面向未来，在反恐、去极端化实践中，如何加强国际合作，是摆在人类面前的突出问题。

恐怖主义和极端主义是人类文明的公敌。打击恐怖主义和去极端化是世界性难题，需要各国共同努力。近年来，中国政府积极探索依法打击防范恐怖主义和极端主义的有效路径，有力遏制了恐怖活动频发势头，切实保障了各族群众的基本人权。

令人遗憾的是，仍有少数西方国家基于意识形态偏见和党派政治私利，在反恐、去极端化及人权问题上采用“双重标准”，对不符合其利益的国家施压，对他国采取的反恐与去极端化努力及促进和保护人权的成就肆意歪曲，甚至抹黑。一些西方媒体与政客形成合谋，将反恐、去极端化问题政治化，利用话语权优势对现实世界进行所谓“重构”，其实质不过是选择性报道，甚至虚假报道。凡此种种，令国际社会至今无法形成反恐、去极端化的强大合力，恐怖势力剿而不灭，恐怖网络仍在蔓延。

国际社会反恐之路任重道远，国际反恐合作只能加强，不能削弱。国际社会必须尽快回到正确的轨道上来。在反恐问题上必须摒弃“双重标准”，绝不能将其“政治化”“工具化”，甚至借反恐之名干涉他国内政，侵犯他国主权。

恐怖主义是人类公敌。各国应站在人类命运共同体高度，团结协作，共同应对。国际社会应秉承开放平等包容的原则和人类命运共同体理念，积极开展国际合作和多边协商，共同推进全球反恐事业发展。

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