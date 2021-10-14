新华社华盛顿10月13日电 （国际观察）美联储透露缩减购债路线图 新兴市场严阵以待

新华社记者高攀 许缘 熊茂伶

美国联邦储备委员会13日公布的9月货币政策会议纪要显示，美联储可能从11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模，并于明年年中结束资产购买计划。专家认为，与2013年美联储上一次启动缩减购债相比，当前新兴经济体抵御金融市场波动风险的能力总体增强，政策准备也更为充分，能更好应对美联储缩减购债的影响。

会议纪要显示，美联储官员在9月会议上讨论了每月逐步减少购买100亿美元美国国债和50亿美元抵押贷款支持证券的计划。如果美联储在11月2日至3日的下次货币政策会议上做出缩减购债的决定，则可能从11月中旬或12月中旬开始启动。如果美国经济稳定复苏，可能会在明年年中结束购债。目前美联储每月持续购买约800亿美元美国国债和400亿美元抵押贷款支持证券，以压低长期利率并刺激经济复苏。

万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森认为，会议纪要已清楚表明美联储将在下次会议上宣布开始缩减购债。彭博社经济学家安德鲁·赫斯比也认为，会议纪要表明美联储量化宽松政策的成本已超过收益，几乎可以肯定美联储将在11月会议上宣布缩减购债的决定。

美国劳工部13日公布的通胀数据进一步加大了美联储退出超宽松货币政策的压力。受供应短缺和需求回升影响，9月美国消费者价格指数（CPI）环比上涨0.4%，同比上涨5.4%，环比和同比涨幅均高于前一个月，表明通胀并未像美联储期待的那样回落。富国银行证券高级经济学家萨拉·豪斯认为，9月通胀数据表明疫情引发的供应瓶颈问题还未缓解，预计美国CPI同比涨幅将保持在5%以上直到明年第一季度。

过去几周，美联储官员一直通过公开演讲、媒体采访等多种方式向市场释放缩减购债日益迫近的信号。各界比较关心的是，全球金融市场会否再次出现所谓“缩减购债恐慌”。2013年5月，时任美联储主席伯南克首次意外释放缩减购债规模的信号，曾引发投资者恐慌和金融市场大幅动荡，美国10年期国债收益率快速大幅上升，部分新兴市场出现股市下跌、货币贬值、资本加速外流的动荡局面。

国际货币基金组织（IMF）货币与资本市场部主任托比亚斯·阿德里安告诉新华社记者，“缩减购债恐慌”曾造成短时间内利率水平大幅上升、信用利差扩大，对新兴市场非常不利，因此美联储改善政策沟通、确定合适的缩减购债节奏极为重要。

阿德里安表示，与其他新兴市场相比，中国在吸引国际资本流入方面具有明显优势。中国经济已恢复到新冠疫情暴发前的增长水平，同时国际投资者大举投资中国发行的人民币计价的股票和债券。因此，美联储缩减购债不会对中国跨境资本流动产生明显影响，但其他新兴市场可能面临资本流动逆转的风险。

国际金融协会的研究报告认为，目前金融市场已基本消化美联储缩减购债迫近的消息，同时新兴市场应对全球冲击的能力增强，IMF近期完成的新一轮特别提款权分配也为新兴市场和发展中国家补充了外汇储备，因此金融市场不大可能再次出现“缩减购债恐慌”的情形。

达拉斯联邦储备银行高级经济学家斯科特·戴维斯表示，2013年“缩减购债恐慌”主要集中在那些存在财政和经常账户双赤字、外汇储备水平较低、外币债务比重较高的新兴经济体。与2013年相比，目前许多新兴经济体的外汇储备水平更高、外币债务比重更低、经常账户赤字更小，整体资产负债表状况更好，因此不容易受到美联储缩减购债的影响。

美国智库布鲁金斯学会高级研究员奥塔维亚诺·卡努托表示，许多新兴市场的经济基本面与2013年相比已明显改善，当前较为强劲的全球经济增长有助于部分抵消金融环境收紧造成的负面影响，美联储也在通过释放更多政策信号尽量降低出现市场恐慌的风险。他认为，与美联储缩减购债相比，新兴市场更应该担心的是疫苗接种缓慢导致的经济复苏乏力和大宗商品价格上涨带来的通胀风险。

但阿德里安警告，随着美联储逐步缩减购债和全球融资成本上升，低收入国家的债务问题将面临更大挑战。他说，目前约一半低收入国家的债务水平已不可持续，未来可能会出现更多债务重组。

值得指出的是，美联储开始缩减购债并不意味着加息迫在眉睫。美联储9月公布的季度经济预测显示，有9名美联储官员预测2022年底之前至少加息1次，另外9名美联储官员则支持维持接近零的超低利率水平直到2023年。不过，随着美国通胀压力居高不下，经济学家认为美联储在2022年底启动加息的可能性正在上升。

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