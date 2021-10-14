新华社华盛顿10月13日电（记者熊茂伶 高攀）世界银行行长马尔帕斯13日表示，新冠疫情导致全球在减贫方面倒退数年，有些国家甚至倒退十年，目前疫情已经使近1亿人陷入极端贫困。

马尔帕斯当天在国际货币基金组织（IMF）和世界银行秋季年会的一场远程媒体发布会上说，我们正在目睹全球发展“悲剧性的逆转”。由于面临通货膨胀率高，就业机会少，食品、水、电力短缺，工厂和港口关闭，物流及供应链瓶颈等问题，大多数发展中国家经济前景依然严峻。

他指出，疫情加剧了国家之间的不平等，2021年发达经济体人均收入预计增长近5%，而低收入经济体人均收入仅增长0.5%。

在回答新华社记者提问时，马尔帕斯说，疫情及其对全球经济的破坏造成妇女、儿童等弱势群体生存状况倒退，一些国家年轻人失业率激增。他呼吁优化全球金融体系，帮助最贫穷国家促进就业，减少贫困。

关于债务问题，马尔帕斯说，很多国家都处于外债困境或面临高债务风险，他呼吁采取全面的应对方案，包括减少债务、加快债务重组、提高债务透明度等。

世界银行11日发布的统计报告显示，2020年低收入国家债务增长12%，达到创纪录的8600亿美元。

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