近期欧洲能源市场拉响供应警报，天然气短缺情况加剧。随着冬季供暖季的到来，天然气价格和电价大幅上涨。俄罗斯副外长里亚布科夫10月12日表示，俄方一直以来都是欧洲天然气的可靠供应方，俄方愿意与欧盟合作，避免能源价格上涨。

俄罗斯称愿与欧盟合作应对危机

近期，欧洲天然气短缺情况加剧，目前欧洲天然气的储存库容量已不足75%，是十多年来的同期最低水平。据德媒12日报道，鉴于全球天然气价格自去年10月以来已上涨了一倍，德国61家供应商计划在今年冬季大幅上调天然气价格，预计将有375000户家庭受到影响。莱比锡电力交易所的数据显示，本月每兆瓦时的电力平均成本为155欧元，与去年同期相比上涨了356%。而根据门户网站的数据，德国9月份的供暖成本同比上涨了33%，电费则同比上涨了4%。

另据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯副外长里亚布科夫12日表示，莫斯科方面过去是、未来也将是欧洲天然气的可靠供应方，俄方愿意与欧盟合作，以避免能源价格上涨。此前，欧盟外交与安全政策高级代表博雷利在接受媒体采访时称，欧盟可能需要更多的俄罗斯天然气。

对于此轮欧洲能源危机，欧洲议会一些议员质疑俄罗斯有意限制向欧洲出口天然气规模，导致欧洲气价飙升，呼吁对出口商俄罗斯天然气工业股份公司展开调查。对此，俄罗斯国家能源安全基金会首席分析师尤什科夫在接受采访时表示，有关俄罗斯抬高天然气价格的指责缺少充足证据。俄罗斯天然气工业股份公司正严格履行合同，甚至增加对欧洲天然气供应。

欧洲为何陷入能源危机？

近期欧洲能源市场拉响供应警报，天然气、电力、石油、煤炭等能源价格都大幅飙升。尤其是天然气价格，已经创下历史新高。那么，欧洲为何陷入能源危机呢？有分析指出：此次欧洲能源危机是多种因素综合作用的结果。

首先全球经济在后疫情时期逐渐复苏，经济复苏刺激能源需求，打破了原来的供需平衡。其次，欧美去年经历了异常寒冷的冬季，今年又遭遇了偏冷的春季，增加了用于取暖的天然气需求，但天然气渠道商上半年未能及时补库存，库存始终处于低位。欧美今年夏季经历罕见高温天气，加大了用于制冷的能源需求。

此外，受长期的少风天气影响，今年欧洲的风力发电量远远低于平均水平； 挪威等地遭遇的罕见旱情，也令当地的水力发电产出减少，难以满足出口需求；英国国内的核电站进入维护，德国、瑞典等国在去核政策下持续关闭本国核电站。这些因素导致煤炭发电量的复苏，这样的连锁反应导致煤炭供应不上和煤炭价格上涨，进而导致能源供应进入恶性循环。

面对目前的能源危机，一些欧洲政客指责俄罗斯没有向欧洲增加足够的天然气供应，不过许多欧洲能源公司表示，俄罗斯供应的天然气量并未减少，路透社认为，这些政客的表态是受消费者压力所致。俄罗斯也否认操纵天然气供应，并指责美国打压俄罗斯损害俄欧利益。目前，“北溪”2号已开始注入天然气，但此前“北溪”2号一直受到美国的阻挠，同时审批手续也没有完成。

分析人士指出，短期内欧洲难以摆脱能源供应紧张局面。随着冬季来临，欧洲面临能源价格继续上涨。同时，能源价格上涨正转化为高通胀，影响消费者信心。

(责编：刘叶婷、燕勐)