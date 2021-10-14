新华社华盛顿10月13日电（记者刘品然）美国国务卿布林肯13日与到访的以色列外长拉皮德和阿联酋外长阿卜杜拉举行会晤。布林肯在会后表示，外交谈判仍是确保伊朗无法获得核武器的最有效途径，但由于伊朗无意展开外交接触且不断推进其核项目，留给外交的时间不多了。

在会晤后的联合记者会上被问及伊核问题时，布林肯表示，若伊朗不改变政策，美方将转向“其他选项”，并称美以将考虑“每一个选项”来应对“伊朗挑战”。

布林肯说，三方会晤期间还讨论了双边、三边合作和地区安全问题，三国将成立“宗教共存”工作组和水资源、能源工作组。他表示，美方将致力于实现更多国家与以色列的关系正常化，重申美方支持通过“两国方案”解决巴以问题，并将推进重开美驻耶路撒冷总领事馆的计划以深化与巴勒斯坦人的关系。

拉皮德在发言中积极评价以阿关系，强调伊核问题是此访中心议题，他称以色列保留在任何时刻、以任何方式阻止伊朗获得核武器的权利。阿卜杜拉表示他将于近期应邀访问以色列，希望两国能在新的领域实现合作。

在美国撮合下，阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥4个阿拉伯国家自去年8月以来相继宣布同以色列实现关系正常化，相关协议遭巴勒斯坦各方反对。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核问题全面协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁措施。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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