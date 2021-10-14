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美联储可能从11月中旬或12月中旬开始缩减购债

2021年10月14日13:23 | 来源：新华网
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新华社华盛顿10月13日电（记者高攀 许缘）美国联邦储备委员会13日公布的9月货币政策会议纪要显示，美联储可能将从11月中旬或12月中旬开始缩减资产购买规模。

会议纪要显示，美联储官员在9月会议上讨论了每月逐步减少购买100亿美元美国国债和50亿美元抵押贷款支持证券的计划。如果美联储在11月2日至3日的下次货币政策会议上做出缩减购债的决定，则可能从11月中旬或12月中旬开始启动。如果美国经济稳定复苏，可能会在明年年中结束购债。

万神殿宏观经济学研究公司首席经济学家伊恩·谢泼德森认为，会议纪要已清楚表明美联储将在下次会议上宣布开始缩减购债。彭博社经济学家安德鲁·赫斯比也认为，会议纪要表明美联储量化宽松政策的成本已超过收益，几乎可以肯定美联储将在11月会议上宣布缩减购债的决定。

美联储在9月会议后宣布维持联邦基金利率目标区间在零至0.25%之间，同时表示可能将“很快”开始缩减资产购买规模。目前美联储每月持续购买约800亿美元美国国债和400亿美元抵押贷款支持证券，以压低长期利率并刺激经济复苏。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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