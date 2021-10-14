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驻美大使秦刚：在美侨胞要坚守民族大义，坚定站在历史正确的一边

2021年10月14日13:16 | 来源：人民网-国际频道
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人民网华盛顿10月14日电 （记者李志伟）10月13日，中国驻美国大使馆及驻纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥总领馆共同举办纪念辛亥革命110周年线上座谈会。中国驻美国大使秦刚发表主旨讲话。他指出，在事关中华民族根本利益的大是大非问题上，在美侨胞要坚守民族大义，坚定站在历史正确的一边，让“统一有我”成为全美侨界的共同心声和实际行动。

秦刚表示，在中美两国关系面临何去何从的历史关键时刻，身处美国的广大侨胞们应发挥自己的作用，并提出四点希望与侨胞共勉：一是坚定支持中华民族伟大复兴，强大的祖国是海外华侨华人的坚强后盾和坚实底气。二是坚定促进中华儿女大团结，凝聚起中华民族一切智慧和力量。三是坚定推动中美关系改善和发展，多发促进美方客观理性看待中国的声音，多做推动美方与中方相向而行开展互利合作的实事。四是坚定推进祖国统一大业。大陆和台湾同属一个中国的事实从未改变也不可能改变。

秦刚指出，在事关中华民族根本利益的大是大非问题上，在美侨胞要坚守民族大义，坚定站在历史正确的一边，让“统一有我”成为全美侨界的共同心声和实际行动，让“台湾问题是中国内政，不容任何外来干涉”成为别有用心的人不敢踩踏的红线。中国人民有捍卫国家主权和领土完整的坚强决心、坚定意志和强大能力。

当天，全美各地百余名侨界代表参加活动，包括孙国雄、黄仪庄、陈燕等辛亥革命先烈后人及80多家主要侨团负责人。

(责编：崔越、常红)

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