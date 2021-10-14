新华社卢布尔雅那10月13日电（记者彭立军）欧盟轮值主席国斯洛文尼亚13日对2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议通过的“昆明宣言”表示欢迎。

斯洛文尼亚环境与空间规划部发言人斯帕哈利奇当日以书面形式告诉新华社记者，“昆明宣言”对扭转生物多样性下降趋势将产生积极影响。斯帕哈利奇表示，保护生物多样性须纳入各国政府的政策中，相关措施须在地方、国家及全球多个层面得到加强。

卢布尔雅那大学植物园主任约热·巴夫康对新华社记者表示，“昆明宣言”的通过有利于保护生物多样性，各国政府需要在发展经济和保护自然之间作出平衡选择，“在专注于快速发展经济的同时，不能忘记环境保护，人类需要与自然环境和谐共处”。

巴夫康还表示，中国正在非常努力地保护自然环境，在城市里建设了很多花园，中国在保护世界自然环境方面发挥着越来越显著的作用。

2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议13日在云南昆明闭幕，会议正式通过“昆明宣言”，呼吁各方采取行动，共建地球生命共同体。

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