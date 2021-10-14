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北京2022冬奥文化全球行图片展在希腊雅典举行

2021年10月14日09:55 | 来源：新华网
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新华社雅典10月13日电（记者肖亚卓、于帅帅）一场以北京2022冬奥会为主题的图片展13日在希腊首都雅典的扎皮翁宫举行，希腊奥委会主席卡普拉洛斯现场用中文念出了北京冬奥会的口号“一起向未来”，并向北京冬奥会与冬残奥会送上了祝福。

本次展览通过46幅图片，分别从“冬奥会愿景和办奥理念”“冬奥会和冬残奥会项目”“赛事文化”“中国冬季运动代表性成绩”和“冬奥会赛区规划和城市发展”五个板块，让希腊当地民众和旅希华侨华人充分感受北京冬奥会“绿色、共享、开放、廉洁”的办奥理念和北京冬奥文化，展现“和平、友谊、进步”的奥林匹克宗旨。

卡普拉洛斯在致辞中还送上了一个“彩蛋”——用中文念出了北京冬奥会的口号“一起向未来”。

“北京将打破一项纪录，因为它即将成为第一座既举办过夏奥会，又举办过冬奥会的城市。我们对北京冬奥会非常期待，也相信我们的中国朋友们能举办一场非凡的冬奥会。”卡普拉洛斯在接受采访时说。

本次展览由中国驻希腊大使馆、中国文化和旅游部国际交流与合作局、北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会、雅典中国文化中心和雅典市政府联合主办。展览的举办场地选在了与奥林匹克运动极有渊源的扎皮翁宫，这座完工于1888年的建筑是1896年第一届现代奥林匹克运动会的击剑项目场馆；2004年雅典奥运会期间，它又作为新闻中心使用。

中国驻希腊大使肖军正在开幕式上表示，本次冬奥图片展通过对北京冬奥会的视觉之窗，让北京冬奥从远在千里变成近在咫尺，是中希双方共同促进奥林匹克运动的重要行动。

“目前，北京冬奥会已经进入倒计时阶段。希望希腊政府和社会各界继续关注和大力支持北京冬奥会，欢迎希腊冬奥运动员届时到北京参赛并预祝他们取得好成绩。”肖军正说。

(责编：刘叶婷、燕勐)

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