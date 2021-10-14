人民网华盛顿10月13日电 （记者张梦旭）近日，中国驻美使馆接连收到中国在美留学人员的求助信息，在华盛顿特区和北卡罗来纳州连续发生针对中国留学人员的持枪抢劫案件。一起案件中，中国留学人员在凌晨熟睡时遭遇持枪入室抢劫；另一起案件中，中国留学人员购物后被尾随，在进入地铁站时遭遇持枪抢劫，新购物品、随身手机，甚至衣物、鞋子均被抢走，并遭殴打。此类案件使我留学人员个人财产遭受巨大损失，人身安全受到严重威胁。

中国驻美使馆再次提醒广大在美留学人员务必提高警惕，加强防范，确保人身、财产和出行安全。疫情以来，针对亚裔的歧视和暴力犯罪等有所增加。外出尽量结伴而行，密切关注周边环境，避免到偏僻场所，夜间尽量不出行或少出行。驾车出行严格遵守当地交通法规。如遇突发情况，务必保持冷静，避免发生口角和肢体冲突，确保自身安全。注意防范电信诈骗，不透露自己银行卡等个人信息，不相信任何转款要求。住所内不要存放大量现金和贵重物品，离开房间时应关闭室内电源、水源，锁好门窗。妥善保管好护照等身份证件，并注意留存护照信息页、签证页的复印件以备不时之需。

如发生被盗、被抢、被骗或被打事件，请冷静应对并立即向当地警方报警。报警时请留存报案号，以便日后办理保险理赔等手续。美国报警电话为911（有中文服务）。如涉及领事协助，请及时与驻美使领馆取得联系或向外交部领事保护与服务中心报告（电话：12308或010-59913991）。

中国驻美国使领馆领事保护与协助电话：

驻美国使馆：+1-202-4952216

驻纽约总领馆：+1-212-6953125

驻旧金山总领馆：+1-415-2168525

驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052

驻芝加哥总领馆：+1-312-7800170

(责编：崔越、常红)