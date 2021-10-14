新冠疫情拖累物资运输与供应，美国部分商品价格上扬且供应不足。对此，财政部长珍妮特·耶伦12日接受媒体采访时呼吁民众“不要恐慌”。

耶伦接受美国哥伦比亚广播公司新闻部采访，谈及商品价格上涨时，指出这是“暂时的”。另外，在接下来一段时间，部分商品短缺或将持续，但在即将到来的圣诞购物季，应该有充足的供应，消费者没有理由感到恐慌。

“不过，我并不是说，这些压力会在一两个月内消失。”耶伦说，“这次全球经济所受冲击前所未有。”

耶伦说，供应链遭遇“瓶颈”。“等我们把新冠疫情控制住，全球经济复苏，这些压力就会减轻。我认为，届时将回归正常。”

美国联邦储备委员会先前同样安抚市场，预期通胀压力将减轻。然而，原油价格近期涨至多年来高点，每桶80多美元，加剧市场担忧。

据美国劳工部9月发布的数据，美国8月消费者价格指数同比上涨5.3%，仍处历史高位。能源价格上涨是推动消费者价格指数上涨的主要原因。

分析人士认为，在供应链出现问题、原材料和劳动力短缺等因素影响下，企业成本压力增大，持续推高消费品和服务价格。供应链问题可能持续至2022年，通胀压力或较预期持久。

国际货币基金组织12日发布最新一期《世界经济展望报告》，称新冠疫情对经济的冲击更加持久，全球范围的供应链问题推高物价并消耗各经济体从疫情中复苏的动力。报告预测今年美国经济将增长6%，较7月预测值下调1个百分点。（陈立希）（新华社专特稿）

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