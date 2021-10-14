美国国务卿安东尼·布林肯13日将在华盛顿会晤到访的以色列和阿拉伯联合酋长国外交部长，欲推动以色列与更多阿拉伯国家实现关系正常化。

美方强调，本届政府仍支持旨在解决以色列与巴勒斯坦冲突的“两国方案”。

【“为老问题找新办法”】

美国国务院官员向媒体透露，布林肯当天将在国务院分别会见以色列外长亚伊尔·拉皮德和阿联酋外长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬，随后主持三方会议。这将是三方首次同席面对面会谈，三方上月举行过一次视频会议。

美国国务院官员说，美方致力于扩大《亚伯拉罕协议》（即以色列与阿拉伯国家关系正常化协议）范围，但是这类协议不会取代“两国方案”。

一位要求匿名的高级官员说：“我们继续欢迎以色列与地区所有国家开展经济合作。我方希望能够借用（以阿）关系正常化的实现推进以巴问题相关进程。”

美国务院官员还透露，三方将在本次会晤后宣布成立两个工作组，一个讨论如何促进“宗教共存”，另一个聚焦水资源和能源议题。

按照其中一名官员的说法，约瑟夫·拜登政府就任伊始就明确了致力于推进“两国方案”的立场，新设工作组的任务是争取兑现美方这一承诺，并促成以色列、阿联酋乃至整个地区“齐力寻找新办法来解决老问题”。

去年9月至12月，在美国政府“说合”下，以色列与阿联酋、巴林、苏丹、摩洛哥等阿拉伯国家快速推进关系正常化进程。在那以前，仅有埃及和约旦两个阿拉伯国家与以色列建交。

巴勒斯坦方面强烈不满，除了谴责美国不顾巴方利益，还认为阿拉伯盟友打破“巴勒斯坦独立建国取得实质性进展后再与以色列建交”的约定立场。

国际社会普遍支持按照“两国方案”推进巴以和平进程，即建立以1967年第三次中东战争以前边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国，与以色列和平共处。

【合力“对外”，隐藏分歧】

随着美以两国政府各自更迭，高层关系经历起伏，两国就伊朗核问题、巴勒斯坦问题等的立场分歧尚待弥合。

以色列总理纳夫塔利·贝内特明确反对巴勒斯坦建国。

贝内特的前任本雅明·内塔尼亚胡主政期间，曾公开批评美国总统贝拉克·奥巴马任内推动达成伊核问题全面协议，疏远包括时任副总统拜登在内的民主党高层，并与继任的共和党总统唐纳德·特朗普交好。

这一策略得到“回报”：特朗普2017年1月入主白宫后，在巴以问题上以所谓“中东和平新计划”取代“两国方案”，将美国驻以色列大使馆迁至耶路撒冷，不再视以色列政府在约旦河西岸扩建犹太人定居点违反国际法。特朗普还积极撮合以色列与阿拉伯国家建交。

拜登上台后明确表示将回到美国政府过去长期奉行的支持“两国方案”立场，不过表示认可并将继续推动特朗普政府促成以色列与阿拉伯国家关系正常化的做法。

因组阁失败，内塔尼亚胡6月下台，同时面临一系列贪腐诉讼。按照拉皮德所提方案，以色列组建多党联合政府，由贝内特和拉皮德轮流担任总理。

拉皮德6月同布林肯会晤时表示，以方希望和美国本届政府一起纠正“过去几年犯下的错误”。

美、以、阿联酋三方会谈预计涉及伊朗问题。就伊核问题，以色列现政府依然坚持强硬施压立场，拉皮德先前向美方呼吁制定“取代伊朗核协议的新计划”。拜登政府与伊朗的谈判也陷入停滞。

华盛顿近东政策研究所高级研究员迈克尔·辛格说，美国与以色列及其他中东盟友“似乎有一种共识，即大家最好合力解决（伊朗）问题，而把彼此间的分歧藏在幕后”。

以色列媒体先前报道，一些以方官员因认为拜登政府扩大《亚伯拉罕协议》范围“势头不足”而颇感沮丧。布林肯上月承诺，美方将鼓励更多阿拉伯国家与以色列建交。

另一边，特朗普的女儿、女婿11日赶赴耶路撒冷，参加在以色列议会举行的“亚伯拉罕协议核心小组”启动仪式。特朗普女婿贾里德·库什纳出身犹太富商家庭，曾以美国总统顾问身份为阿拉伯国家与以色列建交牵线搭桥。他“提醒”以方，这类协议的执行情况取决于相关国家现任领导层的行动，“可能产生非常不同的结果”。（沈敏）（新华社专特稿）

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