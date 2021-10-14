距离圣诞节还有两个多月，英国农场主帕特里克·迪利开始发愁：节前恐怕招不到充足人手，他养的几百只火鸡如何加工、打包并送货？

【难招工】

每逢圣诞节，火鸡需求量大增。据法新社13日报道，迪利的农场在英格兰东南部萨里郡，面积61公顷。往年，他从欧洲大陆招工，12月中旬通常能雇到12名季节工帮助打包和运送火鸡等。

眼下，迪利从英吉利海峡对岸一个季节工也没招到。

英国家禽行业面临“用工荒”，各地农场主忙于登广告招工，但应聘者寥寥。

马克·戈顿在英格兰东部诺福克郡经营一家大型火鸡养殖场。按照他的说法，往年12月中旬前，三四百名季节工已经就位，可今年的情况非常惨淡。

戈顿说，六周后就要开始加工圣诞火鸡，眼下“我们还招不到人”。

“用工荒”迫使一些农场主减少火鸡产量，一些超市因为缺少运货司机也减少了订单。迪利认为，这意味着火鸡价格将上涨，而涨价成本势必转嫁到消费者身上。

对英国猪肉行业来说，屠宰场同样需要大量来自国外的雇工，缺人手会使宰杀速度大幅降低。一些养猪场因此“猪满为患”，担心违反限制养殖密度的法律，不得不开始扑杀越长越肥的猪，却无法把它们送入市场。

全国猪肉生产商协会早些时候警告，如果政府不采取措施，至少12万头猪将面临这一厄运，构成数十年来“最大危机”。不少人担心，英国家庭又一道圣诞特色菜“培根香肠卷”恐怕就此上不了桌。

【怪“脱欧”】

迪利认为，农场今年招不到季节工的一大原因，在于英国脱离欧洲联盟，造成“劳动力大量流失”。

英国“脱欧”已经近12个月，入境政策收紧。受“用工荒”影响的不止家禽行业。

圣诞树供应商警告说，由于进口杉木、劳动力和运输成本上涨，圣诞树可能短缺，价格可能上涨。新冠疫情拖累全球供应链、导致集装箱运输成本上涨等因素，可能推高圣诞玩具价格。英国缺少运货司机和仓库管理员，意味着玩具产品运抵英国后的运货和存储更令商家头疼。

英国首相鲍里斯·约翰逊领导的政府把“用工荒”更多地归咎于新冠疫情、而非“脱欧”。这场全球卫生危机爆发后，不少外籍员工回到祖国且一去不回。

约翰逊政府近期为家禽行业工人额外发放5500份有效期3个月的工作签证，以缓解“用工荒”。不少农场主认为，这一措施难以见效。

迪利说：“我会离开家乡、祖国……来到一个宣称‘我们不想再要你们’的国家吗？我不会。”在他看来，“脱欧”让外籍工人感到“失宠”。

迪利坦言有压力，“没信心”在节前招到充足的季节工帮忙加工火鸡。“我只能说服现有的伙计每天干18到19个小时，而不是16小时。”（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)