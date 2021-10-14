美国国家海洋和大气管理局发布的报告显示，今年以来极端天气已导致美国超过500人丧生，造成经济损失上千亿美元。

报告显示，截至9月底，美国今年发生18起造成10亿美元以上损失的天气和气候灾害。仅在9月，美国就遭遇4起造成灾难性后果的灾害，包括飓风“艾达”、飓风“尼古拉斯”，以及西部持续至今的干旱和山火。

报告写道，到9月底，美国大陆大约47.8%的面积处于干旱状态，而干旱加剧西部山火。

报告数据显示，今年以来，气候灾害已致美国538人丧生，造成的财产和基础设施损失高达1048亿美元，这一数字在2020年为1002亿美元。

今年以来造成经济损失最大的灾害是飓风“艾达”，估算数额超过600亿美元，在美国历史“代价最高”飓风榜上位列前五。

今年9月同样是美国有气象记录以来最热的9月之一。报告显示，美国大陆9月平均气温为67.8华氏度（19.9摄氏度），比20世纪9月平均气温高3华氏度，为美国127年来气温第五高的9月。

美国今年以来平均气温比往年平均气温高1.9华氏度。

美国盖洛普公司近期发布的一项民意调查显示，82%的民主党人认为全球变暖的影响已经开始显现，仅29%的共和党人持相同观点。（卜晓明）（新华社专特稿）

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