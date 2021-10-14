人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国今年因极端天气损失上千亿美元

2021年10月14日08:35 | 来源：新华网
小字号

美国国家海洋和大气管理局发布的报告显示，今年以来极端天气已导致美国超过500人丧生，造成经济损失上千亿美元。

报告显示，截至9月底，美国今年发生18起造成10亿美元以上损失的天气和气候灾害。仅在9月，美国就遭遇4起造成灾难性后果的灾害，包括飓风“艾达”、飓风“尼古拉斯”，以及西部持续至今的干旱和山火。

报告写道，到9月底，美国大陆大约47.8%的面积处于干旱状态，而干旱加剧西部山火。

报告数据显示，今年以来，气候灾害已致美国538人丧生，造成的财产和基础设施损失高达1048亿美元，这一数字在2020年为1002亿美元。

今年以来造成经济损失最大的灾害是飓风“艾达”，估算数额超过600亿美元，在美国历史“代价最高”飓风榜上位列前五。

今年9月同样是美国有气象记录以来最热的9月之一。报告显示，美国大陆9月平均气温为67.8华氏度（19.9摄氏度），比20世纪9月平均气温高3华氏度，为美国127年来气温第五高的9月。

美国今年以来平均气温比往年平均气温高1.9华氏度。

美国盖洛普公司近期发布的一项民意调查显示，82%的民主党人认为全球变暖的影响已经开始显现，仅29%的共和党人持相同观点。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：刘叶婷、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部