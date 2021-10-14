美国佛罗里达州卫生局12日向利昂县政府开罚单，总额350多万美元，认定这一地方政府要求雇员提供新冠疫苗接种证明的做法违反佛州“反疫苗通行证”法律。

美联社说，这是共和党人主政的佛州首次依据“反疫苗通行证”法律开罚单。

这项法律由佛州议会通过，上月生效，禁止企业和政府要求雇员出示新冠疫苗接种证明，已引发数起官司，也与民主党籍总统拜登颁布的行政令相抵触。拜登政府下令雇用人数满百的企业要求员工要么接种疫苗，要么每周接受新冠病毒检测。

按照佛州卫生局的说法，州首府塔拉哈西市所在的利昂县7月底要求700名雇员在10月1日前提供疫苗接种证明。本月4日，14名无法提供证明的雇员被“炒鱿鱼”。

佛州州长罗恩·德桑蒂斯在社交媒体推特上写道：“没有人应该因为（拒绝）接种新冠疫苗而失去工作。”他当天在一份声明中说，利昂县政府违反佛州法律，侵犯员工医疗隐私，“令人无法接受”。

利昂县行政长官文森特·朗发布声明说，县政府相信要求提供疫苗接种证明“在合法性上无可非议”，是保护公众安全的必要措施。他认为，德桑蒂斯在这件事上的立场更多出于政治动机，而不是从公共卫生角度出发。

白宫新闻秘书珍·普萨基告诉媒体记者，德桑蒂斯和同为共和党人的得克萨斯州州长格雷格·阿伯特“把政治置于公共卫生前”。阿伯特11日发布行政令，禁止得州包括私人企业在内的所有企业强制员工接种新冠疫苗。

“70多万名美国人因新冠病毒死亡，其中佛州5.6万多人，得州6.8万多人，”普萨基说，“每一名领导人都应该致力于支持拯救生命和结束疫情的工作”。（林淑婷）（新华社专特稿）

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