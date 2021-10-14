新华社利雅得10月13日电（记者胡冠 王海洲）沙特阿拉伯主导的多国联军13日说，多国联军过去24小时在也门中部马里卜省的军事行动中打死至少108名也门胡塞武装人员。

沙特新闻电视台13日援引多国联军的消息说，多国联军过去24小时对马里卜省阿卜迪亚地区的胡塞武装目标实施19次军事行动，打死至少108名胡塞武装人员，并摧毁12辆军车。这些军事行动旨在阻止胡塞武装进入被其包围的阿卜迪亚地区。

多国联军11日和12日宣布对胡塞武装阵地发动了包括空袭在内的76次军事行动，共打死至少290名胡塞武装人员。

马里卜省是也门石油主产区，也是多国联军指挥部所在地。近几个月来，也门政府军和胡塞武装在该省多次发生激烈交火，造成上千人死亡，数万人流离失所。

2014年9月，胡塞武装夺取也门首都萨那，后又占领也门南部地区。2015年3月，沙特等国对胡塞武装发起代号为“果断风暴”的军事行动。2018年12月，在联合国斡旋下，也门政府和胡塞武装就停火、战俘交换等议题达成一致，但不久双方就互相指责对方破坏停火协议。

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