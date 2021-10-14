新华社联合国10月13日电 中国常驻联合国副代表戴兵13日在联合国大会第三委员会同联合国人权事务高级专员互动对话时表示，中国坚决反对将人权问题政治化，反对借人权问题干涉别国内政，反对在人权问题上搞双重标准。

戴兵表示，新冠疫情仍在肆虐，加剧健康危机、发展鸿沟、“疫苗民族主义”，给国际人权保护事业带来新的挑战。国际社会必须加强团结，协力应对。促进和保护人权是国际社会的共同任务，需要相互尊重，平等对话。中国坚决反对将人权问题政治化，反对借人权问题干涉别国内政，反对在人权问题上搞双重标准。没有哪个国家高人一等。向他国强加人权模式，既不民主，也行不通。

戴兵说，美国、英国、法国、欧盟无视会员国呼吁团结对话的愿望，编造谎言攻击抹黑中国，再次挑起对抗，中方对此坚决反对。中国发展成就举世瞩目，中国人权进步有目共睹。在中国共产党领导下，中国找到了适合国情的发展道路，中国人民成为国家真正的主人，14亿中国人民享受平安幸福生活。中国人民过上更好日子的权利谁也剥夺不了，中国不断发展进步的趋势谁也阻挡不了。

戴兵说，新疆是个好地方，新疆发展进步的事实摆在眼前。最近4年多来新疆没有发生一起恐怖暴力事件，社会稳定，经济向好。新疆各族人民的幸福生活和开心笑容，就是新疆人权状况的生动写照。少数国家在新疆遭受暴恐袭击时视而不见，在新疆进入发展繁荣时却编造弥天大谎。它们不择手段抹黑新疆形象，企图祸乱中国发展，它们的目的不会得逞。

戴兵说，新疆的大门向世界敞开，欢迎大家到新疆访问。为什么美国、英国等少数国家的驻华使节拒绝中方的邀请访问新疆？中方欢迎人权高专对新疆进行友好访问。遗憾的是，少数国家借此大搞政治操弄，正是影响人权高专顺利访华的真正障碍。中方愿同会员国和人权高专办加强人权事务交流合作，共同推动国际人权事业不断向前发展。

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